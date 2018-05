Cinco equipos se mantienen con puntaje ideal tras ganar sus primeros dos compromisos. Hoy se jugará la tercera fecha. El pasado sábado se disputó la segunda fecha de la "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario 2018", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana que se juega en las canchas de césped sintético de la institución Tricolor. Y completadas las primeras dos jornadas, cinco equipos cuentan con puntaje ideal: La Chancleta de Neymar, Interacero y Metalúrgica Gapsof mandan en la Zona A, mientras que Branca FC y Anden 938 lideran la Zona B. La tercera fecha de este campeonato del que participan 32 equipos se llevará adelante esta tarde. Los resultados, goleadores y posiciones de cada una de las zonas son los siguientes: Zona A *La Chancleta de Neymar 5 - Rossi Producciones 0. Goles: Sebastián Allogio (2), Agustín Germano, Martín Bigi y Patricio Cataldo (LCN). *Metalúrgica Gapsof 2 - CyL 0. Goles: Juan Pablo Moreira y Facundo Otta (MGCL). *OLC Combustibles 2 - Lubricentro El Changuito 3. Goles: Matías Casazza y Emanuel Zapata (OLC); Mario Velurtas (2) y Uriel Scruglie (LEC). *Inmatel FC 2 - Bolskaya 0. Goles: Alexis González y Lucas Costa (INM). *Inmobiliaria Gómez Ayerra 2 - La Unión 2. Goles: Facundo Corbal y Tobías Battig (IGA); Tomás Mumper y Axel García (LAU). *Inmobiliaria Dacunda 2 - Plegadoras Migueles 1. Goles: Darío Bigi y Leonel Marizaldi (IDI); Jorge Ponce de León (PLE). *Saca Chispa FC 2 - Interacero 4. Goles: Maximiliano Carrizo y Hugo Espíndola (SCFC); Tomás Gatti (3) y Juan Manuel Amestoy (ISA). *Paso a Paso 2 - Humilde Team 4. Goles: Fernando Cecco y Augusto Puzzo (PAP); Juan Ignacio Díaz (2), Joaquín Albano y Juan Bautista Amestoy (HUT). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, Interacero y Metalúrgica Gapsof, 6 puntos; 4) Humilde Team, Inmobiliaria Gómez Ayerra e Inmobiliaria Dacunda, 4 puntos; 7) Inmatel, Paso a Paso, Plegadoras Migueles y Lubricentro El Changuito, 3 puntos; 11) La Unión, 2 puntos; 12) Bolskaya, 1 punto; 13) Saca Chispa, CyL, OLC Combustibles y Rossi Producciones, sin puntos. TERCERA FECHA: Bolskaya vs. OLC Combustibles (14.00); Inmatel FC vs Inmobiliaria Gómez Ayerra (15.10); Rossi Producciones vs. Metalúrgica Gapsof (16.20); Lubricentro El Changuito vs. CyL (16.20); Humilde Team vs. La Chancleta de Neymar (17.30); Saca Chispa FC vs. Paso a Paso/Carcare (18.40); Interacero S.A. vs. Plegadoras Migueles (18.40); La Unión vs. Inmobiliaria Dacunda (19.50). ZONA B *Hierros Campana 6 - Carnicería Belén 1. Goles: Matías Pellini (2), Julián Rodríguez (2), Enzo Montani y Mariano García (HIE); Carlos Barrios (CAB). *Criscar Premium 4 - Deportivo Malbec 2. Goles: Fernando Canci (2), Federico Gasperi y Gabriel F. Albornoz (CRP); Gabriel Pérez y Javier Tejera (DEM). *Mirtha La Pantera 0 - Anden 938 1. Gol: Nicolás Cossali (AND) *LAD 1 - La20 3. Goles: Nicolás Bordenave (LAD); Tadeo MacIntyre (2) y Federico Miño (LA20). *Lavadero Mr. Wash 1 - Gallego Automotores 1. Goles: Nicolás González (LMW); Facundo Fernández (GA). *Paliza Táctica 5 - Actis Seguros 0. Goles: Pablo Moreira (2), Matías Davico, Sandro Cerasa y Nicolás Bodano (PAL). *Rocamora FC 2 - Branca FC 3. Goles: Brian Nascimbene y Mario Filippo (RFC); Alan Fuse, Ian Albornoz y Agustín Ferreyra (BFC). POSICIONES: 1) Branca FC y Anden 938, 6 puntos; 3) Hierros Campana, Paliza Táctica, Lavadero Mr Wash y La20, 4 puntos; 7) Criscar Premium y Shalke 04, 3 puntos; 9) Gallego Automotores, 2 puntos; 10) Amigos de Ronaldo, Mirtha La Pantera, Deportivo Malbec y LAD, 1 punto; 14) Rocamora, Carnicería Belén y Actis Seguros, sin puntos. TERCERA FECHA: Actis Seguros vs. LAD (14.00); Anden 938 vs. La 20 (15.10); Mirtha La Pantera vs. Shalke 04 (15.10); Branca FC vs. Amigos de Ronaldo (16.20); Lavadero Mr. Wash vs. Deportivo Malbec (17.30); Gallego Automotores vs. Rocamora FC (17.30); Carnicería Belén vs. Criscar Premium (18.40); Paliza Táctica vs. Hierros Campana (19.50). GOLEADORES Los máximos artilleros del torneo en estas dos fechas son: 1) Tomás Gatti (Interacero), 5 goles; 2) Mario Velurtas (Lubricentro El Changuito), Tadeo Mc Intyre (La 20), Facundo Fernández (Gallego Automotores), Juan Manuel Amestoy (Interacero S.A), Ian Albornoz (Branca FC), Agustín Germano (La Chancleta de Neymar) y Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), 3 goles.

LA 20. CON DOS GOLES DE MACINTYRE Y UNO DE FEDERICO MIÑO, LE GANÓ 3-1 A LAD.



Fútbol Amateur:

Se disputó la segunda fecha del Torneo de Fútbol 7 del CCC

