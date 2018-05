Luego de vencer a UNLaM y San Lorenzo, el Tricolor vuelve a presentarse como local por la División de Honor. El partido comienza 21 horas.

Por la quinta fecha de la División de Honor, Ciudad de Campana recibirá esta noche la visita de Boca Juniors en un partido que comenzará a las 21 horas en el gimnasio de la calle Chiclana.

Para el Tricolor será su segunda presentación como local. En la primera venció a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en lo que fue su primer triunfo del actual certamen del máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley.

Luego de esa victoria, el Tricolor venció el pasado miércoles a San Lorenzo de Almagro como visitante, logrando así revertir las derrotas iniciales frente a Municipalidad de Lomas de Zamora y Ferro Carril Oeste (ambas en tie-break).

Así, el CCC acumula 7 puntos y se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones que encabezan Universidad Abierta Interamericana, Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste con 11. Por su parte, Boca Juniors también tiene record de dos ganados y dos perdidos, pero acumula 8 puntos y se encuentra en el quinto puesto.

Esta quinta fecha de la División de Honor se juega íntegramente hoy sábado e incluye también los siguientes partidos: Estudiantes (LP) vs Ferro Carril Oeste; Club Italiano vs Bella Vista; Ciudad de Buenos Aires vs River Plate; Estudiantil Porteño vs Náutico Hacoaj; Municipalidad de Lomas de Zamora vs Vélez Sarsfield; Universidad Abierta Interamericana vs Universidad de Buenos Aires; y UNLaM vs San Lorenzo.

POSICIONES: 1) UAI, Estudiantes y Ferro Carril Oeste (4-0), 11 puntos; 4) River Plate (3-1), 9 puntos; 5) Boca Juniors (2-2), 8 puntos; 6) Ciudad de Buenos Aires (3-0), 6 puntos; 7) Ciudad de Campana y Náutico Hacoaj (2-2), 7 puntos; 9) Club Italiano (2-2), 6 puntos; 10) Vélez Sarsfield (1-3), 4 puntos; 11) Universidad de Buenos Aires (1-3), 3 puntos; 12) Municipalidad de Lomas de Zamora (1-1), 2 puntos; 13) UNLaM (0-2), 1 punto; 14) San Lorenzo (0-2), Estudiantil Porteño (0-4) y Bella Vista (0-4), sin puntos.