CASI A $24: el dólar estableció un nuevo valor histórico de $23,73.- QUEBRÓ OIL: El juez en lo Comercial Javier Cosentino decretó este viernes la quiebra de la empresa Oil Combustibles.- ATACA EL DENGUE: El subsecretario de Salud de Santiago del Estero, César Monti, confirmó que se registró un incremento de casos positivos de dengue.- CENTENAR DE EVACUADOS: Al menos 98 personas fueron evacuadas y muchas otras familias se encuentran con el agua dentro de sus viviendas tras el desborde del arroyo Maldonado.- ROCK IMPROVISADO: Dave Mustaine, el líder de la banda Megadeth, de vacaciones en la provincia de Mendoza, dio en las últimas horas un concierto informal callejero.- QUEBRÓ OIL El juez en lo Comercial Javier Cosentino decretó este viernes la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes están detenidos por el no pago de más de 8 mil millones de pesos en impuestos. En esta otra causa, el juez en lo Comercial dispone el "desapoderamiento de los bienes" de los empresarios y los activos quedan a cargo de la Justicia. ATACA EL DENGUE El subsecretario de Salud de Santiago del Estero, César Monti, confirmó que en las últimas semanas se registró en esta provincia un importante incremento de casos positivos de dengue. El referente de la cartera sanitaria local brindó detalles de las últimas estadísticas que se manejan, informando que son 267 los casos positivos. Agregó que los pacientes están siendo monitoreados adecuadamente, aunque remarcó que ninguno de ellos registra gravedad. CENTENAR DE EVACUADOS Al menos 98 personas fueron evacuadas este viernes a la madrugada y muchas otras familias se encuentran con el agua dentro de sus viviendas tras el desborde del arroyo Maldonado, en la localidad platense de Villa Elvira, como consecuencia de los más de 200 milímetros de agua que cayeron en las últimas horas. Villa Elvira fue la zona más castigada por las intensas precipitaciones que comenzaron durante la noche del jueves y continuaron a lo largo de la madrugada de este viernes, superando los 200 milímetros durante un lapso de 14 horas. Desde el municipio informaron que en esa zona llovieron unos 210 milímetros, tres veces más del valor histórico de mayo y "el equivalente a casi tres meses de lluvia en catorce horas". ROCK IMPROVISADO Dave Mustaine, el líder de la banda Megadeth, de vacaciones en la provincia de Mendoza, dio en las últimas horas un concierto informal callejero para un grupo de enfervorizados fans. Mustaine visitó estos días algunas bodegas en el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, ya que tiene una en California llamada Mustaine Vineyards. Los medios mendocinos se hicieron eco de la visita y muchos fanáticos se agolparon en la puerta del Hotel Park Hyatt para tener algún contacto con su ídolo. Mustaine entonces pidió prestada una guitarra y tocó en la entrada para los fans. CASI A $24 En otra convulsionada jornada cambiaria y pese a la fuerte intervención del Banco Central,de US$ 1.102 millones, el dólar estableció un nuevo valor histórico de $23,73, 51 centavos más que en la jornada anterior. Durante otra tensa jornada financiera, en algunos bancos y casas de cambio llegó a superar los 24 pesos. Según los valores publicados por la autoridad monetaria en su página web, el billete norteamericano arrancó el día a $22,60 comprador y $23,46 vendedor, mientras en la plaza mayorista se disparó a $24,21.



