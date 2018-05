Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 12/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

LA F1 EN BARCELONA: El Circuit de Catalunya será escenario de una nueva edición del Gran Premio de España de Fórmula 1: SUPERLIGA: JUEGA BOCA: el campeón Boca Juniors visitará hoy desde las 11 de la mañana a Huracán en Parque Patricios.- GANÓ RIVER: venció ayer 2-0 a Estudiantes de La Plata en un partido postergado de la 25ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.- SE DESPIDIÓ CON DERROTA: Chacarita cerró su participación en la Superliga con una derrota 4-1 como local frente a San Martín de San Juan.- PRIMERA B METROPOLITANA: Tristán Suárez igualó como local frente a Defensores de Belgrano y quedó obligado a ganar en la revancha.- SORPRESA EN MADRID: El austríaco Dominic Thiem no sólo le cortó a Rafael Nadal una racha de 50 sets consecutivos ganados, sino que además lo superó 7-5 y 6-3 en los Cuartos de Final del ATP Masters 1000. SUPERLIGA: JUEGA BOCA Por la 27ª y última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), el campeón Boca Juniors visitará hoy sábado desde las 11 de la mañana a Huracán en Parque Patricios, donde el Globo buscará asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Posteriormente, hoy también jugarán: Patronato vs Banfield (13.15), Defensa y Justicia vs Arsenal (15.30), Olimpo vs Talleres (15.30), Unión vs Independiente (17.45) y Belgrano vs Temperley (20.00). En tanto, el domingo se enfrentarán Godoy Cruz vs Tigre (17.45) y Vélez Sarsfield vs Argentinos Jrs (20.00). La fecha se cerrará el lunes con cuatro juegos: Rosario Central vs Estudiantes (19.00), Racing Club vs Colón (19.00), River Plate vs San Lorenzo (21.15) y Gimnasia vs Newells (21.15). GANÓ RIVER Con goles de Javier Pinola e Ignacio Scocco, River Plate venció ayer 2-0 a Estudiantes de La Plata en un partido postergado de la 25ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. De esta manera, el Millonario se acomodó en el octavo puesto de la tabla y se encuentra en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. SE DESPIDIÓ CON DERROTA Anoche, Chacarita cerró su participación en la Superliga con una derrota 4-1 como local frente a San Martín de San Juan, que se impuso con goles de Spinelli, Barcelo, Mosca y Ardente (Elías Alderete había marcado el 1-1 transitorio para el Funebrero). Chacarita jugará la próxima temporada en el Nacional B, mientras que el elenco sanjuanino terminó el torneo con 33 puntos. En tanto, en el sur bonaerense, Lanús igualó sin goles frente a Atlético Tucumán. El Granate culminó el campeonato con 29 unidades, mientras el Decano cosechó 36, aunque sus ojos están puestos en la ilusión de avanzar a Octavos de Final en la Copa Libertadores (el jueves visita a Libertad de Paraguay y se clasifica con un empate). PRIMERA B METROPOLITANA En el partido de ida de una de las series semifinales del Reducido de la Primera B Metropolitana, Tristán Suárez igualó como local frente a Defensores de Belgrano y quedó obligado a ganar en la revancha para avanzar a la final. La otra semifinal se inició el jueves, con la victoria 3-1 como local de UAI Urquiza frente a Estudiantes de Caseros. SORPRESA EN MADRID El austríaco Dominic Thiem no sólo le cortó a Rafael Nadal una racha de 50 sets consecutivos ganados sobre polvo de ladrillo, sino que además lo superó 7-5 y 6-3 en los Cuartos de Final del ATP Masters 1000 de Madrid. De esta manera, además de quedar eliminado, el español perderá el Nº 1 del mundo a manos del suizo Roger Federer, quien volverá a la cima del ranking mundial a pesar que ya anunció que no jugará la gira de polvo de ladrillo ni Roland Garros. En las semifinales de Madrid, Thiem se medirá con el sudafricano Kevin Anderson, mientras que la otra llave se definirá entre el canadiense Denis Shapalov y el alemán Alexander Zverev. LA F1 EN BARCELONA El Circuit de Barcelona Catalunya será escenario este fin de semana de una nueva edición del Gran Premio de España de Fórmula 1, quinta prueba del calendario 2018. El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) lidera el campeonato de pilotos con 70 puntos, seguido por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) con 66.



