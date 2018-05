¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama?

Hay que destacar que el cáncer de mama es más frecuente en los países desarrollados. Esto podría deberse a que algunos de los factores de riesgo, es decir las condiciones que aumentan la probabilidad de tener cáncer de mama, están asociados con el estilo de vida occidental. Hay dos tipos de factores de riesgo en función de nuestra capacidad de cambiarlos y con ello reducir la probabilidad de tenerlo: Los que no se pueden modificar son: Ser mujer, aunque los hombres también pueden tener cáncer de mama. La edad: La probabilidad de tener cáncer de mama aumenta con los años, sobre todo a partir de los 55 años. La herencia genética, tener familiares de primer grado que han tenido cáncer de mama o pertenecer a una familia con riesgo genético. El efecto de las hormonas: La mama se ve expuesta al efecto combinado de varias hormonas femeninas en cada ciclo menstrual. Cuantos más ciclos menstruales tenga una mujer a lo largo de la vida más probabilidad tendrá de tener cáncer de mama. Tener la primera regla antes de los 12 años, tener la menopausia tarde (después de los 55 años) o no tener hijos, son factores que aumentan la probabilidad de tener cáncer de mama porque aumenta el número de ciclos menstruales. Algunas características de la mama: La densidad mamaria se determina en las mamografías y se clasifica en 4 niveles que van desde graso a muy denso. Tener las mamas muy densas aumenta en 4 el riesgo de tener cáncer con respecto a tenerlas grasas. Haber tenido cáncer de mama anteriormente o algunas enfermedades de la mama llamadas de alto riesgo, como la hiperplasia ductal atípica. Las mujeres con este tipo de antecedentes, tienen siempre un riesgo más alto de tener cáncer de mama y han de seguir medidas preventivas y de detección precoz más intensas que la población general. Factores que sí se pueden modificar y que son la base de la prevención: .La obesidad y el sobrepeso aumentan la probabilidad de tener cáncer de mama después de la menopausia. Parece que el riesgo aumenta cuando la ganancia de peso se produce a lo largo de la vida adulta, es decir, entre los 18 y los 50 o 60 años. La vida sedentaria y la falta de ejercicio físico aumentan entre un 6% y un 13% el riesgo de cáncer de mama, especialmente el que afecta a mujeres postmenopáusicas. El alcohol. El riesgo aumenta alrededor del 10% en las mujeres que consumen 1 o 2 bebidas al día en comparación con las no bebedoras, y hasta el 50% en las mujeres que consumen 3-4 bebidas al día. El tabaco. Estudios recientes sugieren que fumar antes de tener hijos (especialmente en la adolescencia) incrementa el riesgo de tener cáncer de mama. Los agentes cancerígenos del tabaco, especialmente los benzopirenos, actúan directamente sobre las células mamarias que todavía no han alcanzado la madurez, que llega con los embarazos. Además, fumar en cualquier etapa de la vida es un factor de riesgo para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, incluido el de mama. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? Durante mucho tiempo se consideró que el cáncer de mama no se podía prevenir. Así que todos los esfuerzos se centraron en la detección precoz con mamografías. Hoy en día, además de detectarlo precozmente con mamografías, se intenta evitar su aparición mediante el control de los factores de riesgo modificables que os hemos explicado previamente. Así, aunque el control de estos factores de riesgo, no evita totalmente el cáncer de mama, sí se puede reducir hasta un 30% la probabilidad de que este aparezca.



¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama?

