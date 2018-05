La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Sería inminente la colocación de una barrera en San Cayetano









La CNRT pide cerrar el paso a nivel entre San Luciano y Santa Lucía En las últimas horas, se conoció que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) volvió a reclamar a Trenes Argentinos el cierre del paso a nivel entre los barrios San Luciano y Santa Lucía. La determinación se da debido a que el mismo no existe como tal y no puede permanecer abierto al tránsito. "No es posible colocar barreras allí porque este paso no está reconocido", resaltaron desde la empresa Trenes Argentinos. Funcionarios de Trenes Argentinos se reunieron con el intendente Sebastian Abella y se comprometieron a instalar una barrera manual, mientras se analiza la posibilidad de colocar una eléctrica. El intendente Sebastián Abella se reunió en las últimas horas con principales responsables de la empresa Trenes Argentinos, a cargo de la operación de la ex línea Mitre, a quienes solicitó una rápida solución a la falta de barreras en el paso a nivel de la calle Bidegain. El jefe comunal recibió a los responsables técnicos, de seguridad y jurídicos de la empresa, quienes le ratificaron el compromiso de colocar en las próximas semanas una barrera manual con un banderillero en el peligroso paso a nivel, donde varias se colocaron barreras, pero siempre fueron sustraídas. Abella, junto a los secretarios de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette; de Seguridad, Abel Milano; y de Comunicación, Martín Seguin, dialogaron con los funcionarios en busca de coordinar que la colocación de estas barreras puede hacerse lo antes posible. Para eso se trabajará en darle seguridad a las instalaciones y al personal que se encargará de la operación de la misma, ya que históricamente siempre se terminaron robando las anteriores barreras manuales y las eléctricas. "Hoy estamos a un paso de colocar una cámara del CIMoPU en el ingreso al barrio, pero mientras tanto veremos como podemos darle garantías a la empresa", remarcó el jefe comunal. Desde la empresa se comprometieron a gestionar ante la ADIF (responsable de la infraestructura ferroviaria nacional) la colocación de una barrera eléctrica en el lugar. "Necesitamos encontrar una solución rápidamente", destacó el intendente.





