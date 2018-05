La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Según datos oficiales, la mitad de la tierra de Campana está en manos de extranjeros







Supera el límite del 15% fijado por la legislación nacional. Nuestra ciudad aparece 5º en el ranking nacional. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales publicados por el sitio web Chequeado.com, Campana es la quinta ciudad con mayor nivel de extranjerización en la propiedad de su tierra, superando ampliamente el límite fijado por la legislación nacional. De acuerdo a las cifras difundidas, el 50,7% del partido está en mano de extranjeros, cuando el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionado en diciembre de 2011, establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por nacionalidad, a su vez, no puede superar el 30% de ese 15 por ciento. O sea, una misma nacionalidad no puede tener más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país. La mayores concentraciones de propiedad se dan en el sector insular, que representa casi dos terceras partes del territorio total de Campana. Allí, Arauco Argentina (ex Alto Paraná), de origen chileno, posee más de 10 mil hectáreas. Existen otras empresas de capitales extranjeros con propiedades en Campana, en especial en la zona agreste y forestal, como Tagsa S.A., una terminal logística ubicada al borde del río Paraná y perteneciente al grupo noruego Odfjell. Industrias como Carboclor, Bunge, Honda y Holcim son asimismo de capitales foráneos. Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada "lugar histórico nacional" en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de las tierras extranjerizadas está en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% está en manos de estadounidenses y otro 10% en manos suizas. Siguen en el ránking de áreas con mayor nivel de extranjerización General Lamadrid, en La Rioja, con el 57% de extranjerización; y la localidad de Lácar, en Neuquén, con el 53%. Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales, a cargo de Cristina Brunet, entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios de extranjeros. Las cinco provincias con más hectáreas vendidas a foráneos son Santa Cruz (19.240 hectáreas), Buenos Aires (14.003 hectáreas), Mendoza (11.784 hectáreas) y Chubut (10.010 hectáreas). En territorio bonaerense se entregaron 38 certificados a extranjeros por 40 mil hectáreas, dos veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desembarcaron uruguayos y brasileños con un proyecto agropecuario. Los españoles llegaron con un frigorífico y con el proyecto de una cantera, mientras que ingleses y franco belgas vinieron también con una iniciativa agropecuaria, de acuerdo con los datos oficiales.

POLÍTICA DE TRANQUERAS ABIERTAS En 2016, el presidente Mauricio Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. Mediante el decreto 820/2016, el Gobierno nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de "más del 51% del capital social de una persona jurídica". Esto cambia la norma que estaba vigente, en la que se definía como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)". El decreto apuntó contra un elemento de la ley, en la que se indica que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. El decreto presidencial apuntó a "liberar la tranquera", convencido de la necesidad de promover la inversión extranjera en la Argentina. En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, dio mayor libertad a la venta y recompra. #Ahora Datos oficiales: La mitad de la tierra de Campana está en manos de extranjeros. Nuestra ciudad aparece 5º en el ranking nacional. pic.twitter.com/VnWeaWZgDS — (@frandrioli) 13 de mayo de 2018

