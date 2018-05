La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Después de "cuatro años de lucha", una causa por abuso sexual a una menor llega a juicio







El conocido caso de Sasha, quien denunció a su padrastro Jonathan Heikele, fue elevado a juicio oral y el proceso comenzará el 7 de julio en el Tribunal Nº 7 de San Isidro, después que la UFI temática de nuestra Departamental se desligará del expediente por "incompetencia territorial". "Lo que no hicieron en años acá, lo hicieron allá en meses", aseguró Sasha. "Para mí es un logro después de cuatro años de lucha", dice Sasha González (21 años) y en esas palabras hay mucho contenido. Es que se refiere a la confirmación de que la causa por "Abuso sexual agravado" contra su padrastro finalmente fue elevada a juicio oral y el proceso comenzará el próximo 7 de julio en el Tribunal Oral Nº 7 de San Isidro, luego que la UFI temática de la Departamental Zárate-Campana, a cargo de la fiscal Eleonora Day Arenas, se desligara del expediente por "incompetencia territorial". Es que el primer abuso que denunció Sasha de parte de Jonathan Heikele ocurrió en Rincon de Milberg, partido de Tigre, cuando ella tenía 12 años y vivían "detrás de la casa de la familia de él", según le explicó la joven a La Auténtica Defensa en 2015, cuando este medio dio a conocer su historia bajo el título "Sasha: una adolescencia robada que reclama Justicia". Allí se habían mudado después de vivir en Villanueva y San Cayetano, barrio al que finalmente regresaron con su madre, el padrastro denunciado, su hermana y su hermano menor. La historia no se modificó e, incluso, según reveló Sasha, su hermana también se transformó en víctima. De hecho, una crisis nerviosa de ella generó que la Dirección de la Escuela Normal (a donde ambas asistían) advirtiera la situación e hiciera la denuncia correspondiente que puso en marcha el caso. Por entonces, Sasha logró rastrear a su padre biológico a través de Facebook (su nombre estuvo prohibido durante muchos años en su casa) y recomponer su relación con él, quien empezó a impulsar la denuncia que, posteriormente, en marzo de 2015, asumió decididamente Sasha al cumplir los 18 años (se convirtió en querellante). Incluso, en febrero de 2017, encabezó una marcha a la UFI 3 para pedir el apartamiento de la fiscal Day Arenas. "No me han llamado o notificado de nada. Es más: la fiscal ni siquiera está enterada que yo me presenté como querellante en la causa", afirmó la joven ese día en relación a su caso. Finalmente, la causa dejó la Departamental Zárate-Campana porque el primer abuso denunciado por Sasha fue en Rincón de Milberg y entonces desde la UFI 3 marcaron la "incompetencia territorial" para el caso. El expediente, con nuevo IPP, se estableció en San Isidro, donde rápidamente avanzó y fue elevado a juicio. Así, el proceso comenzará el 7 de julio en el TOC Nº 7 de esa Departamental. El imputado, Jonathan Heikele, llega en libertad y, según cree Sasha, todavía conviviendo con su madre. "Lo que no hicieron en años acá, lo hicieron allá en meses", le comentó Sasha a La Auténtica Defensa. "Me impactó la seriedad y la rapidez con la que se manejó la Departamental de San Isidro", remarcó, al tiempo que señaló un "mucho mejor trato hacia la víctima" que el recibido en nuestra ciudad. En este último tiempo, la joven también recibió asistencia de la ONG AViVi (Ayuda a Víctimas de Violación) y logró contactarse y ser patrocinada por el abogado Andrés Bonicalzi. Así llegará al proceso judicial contra su padrastro. "Yo no lo veía cerca después de tantas trabas, pero llegó. Para mí esto es un logro después de cuatro años de lucha", asegura emocionada.

SASHA, EN FEBRERO DE 2017, CUANDO JUNTO A OTRAS MUJERES PARTICIPÓ DE UNA MARCHA EN RECLAMO DE JUSTICIA PARA CAUSAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LA UFI 3 DE LA DEPARTAMENTAL ZÁRATE-CAMPANA.

