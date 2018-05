El remero del Campana Boat Club, de categoría junior, fue cuarto en Essen. Fue en dos sin timonel junto a Tomás Herrera en una ajustada Final A en la que los tres primeros puestos fueron para tripulaciones categoría Senior A de nivel de elite internacional. Felipe Modarelli no para de sorprender. Ayer sábado corrió en dos sin timonel junto al mendocino Tomás "Tucu" Herrera en la 100ª edición de la Internationale Hügel regatta de Essen, Alemania. A diferencia de las regatas internacionales pasadas, esta vez corrió contra remeros de todas las edades, lo que a priori constituía un enorme desafío y ponía al bote argentino en una poco frecuente posición de no-favorito. Bien temprano por la mañana tuvieron un durísimo heat, en el que estuvieron en la quinta posición hasta el tercer parcial (1500 metros) de la regata. Recién sobre el final, tras realizar un gran esfuerzo físico y una enorme demostración de tenacidad mental, lograron el cuarto puesto y el último boleto disponible para la gran final. El otro par nacional, integrado por Marco Pagnanelli del Tigre Boat Club y por Agustín Scenna de Atlantis de Mar del Plata finalizó séptimo, lejos de los puestos de clasificación. El tiempo registrado por el dos sin de Modarelli y Herrera fue de 6 minutos y 48 segundos, y el del bote ganador (tripulado por Jakub Grabmuller y Matej Tikal de la República Checa) fue de 6 minutos y 46. Es decir, cuatro botes (República Checa y dos de Holanda) cruzaron la meta en menos de dos segundos. La Final A, tras una muy complicada clasificación, se veía demasiado complicada. Encima, fue una regata muy inusual porque participaron nada menos que ocho embarcaciones, cuando la cantidad oficial máxima reglamentada por la Federacion Internacional es de seis. Además, el lugar de competencias, la "MetropoleRuhr" del Lago Baldeneysee, no es exactamente una pista olímpica: hay mucho oleaje, se ven embarcaciones a motor que siempre distraen y molestan, y el viento no da tregua. Así y todo, el par de "Feli" y "Tucu" salió a dar todo para dejar en lo más alto posible la bandera albiceleste. Y el resultado fue asombroso: terminaron cuartos detrás de tres embarcaciones tripuladas por remeros de categoría Senior A de nivel de elite internacional. Es por eso que, tras finalizar la competencia, los chicos se vieron sorprendidos cuando los llamaron para entregarles una medalla. No entendían por qué, si las medallas corresponden siempre a los tres primeros. Pero el par nacional fue el mejor bote Sub 23 de todos, aun siendo dos chicos de categoría junior y la medalla les correspondía por ganar la categoría. El tiempo que registraron en la final fue de 6 minutos y 46 segundos, es decir, fueron dos segundos más veloces que en el heat. El bote campeón, de los alemanes Malte Großmann y FinnSchröder, registró 6m38s. Segundos y terceros fueron, nuevamente, los botes A y B de Holanda. En la Final B, el otro dos sin de Argentina compuesto por Pagnanelli y Scenna finalizó tercero sobre cuatro embarcaciones, con un tiempo de 6m59s. Para finalizar la participación argentina en esta primera jornada de regatas en Essen, la sculler María Sol Ordas, oriunda de San Nicolás y perteneciente a las filas del Club de Regatas de dicha ciudad, llevó adelante dos regatas demoledoras: fue primera sacándole 4 segundos y medio a la segunda remera en el heat (7m59s, la única singlista sobre las 12 participantes que registró menos de 8 minutos), y luego en la Final A bajó nueve segundos su tiempo del heat y cruzó la meta siete segundos antes que quien terminó segunda, la austríaca Johanna Kristof. Evidentemente, estamos ante un "gran monstruo deportivo", una de las grandes promesas del remo nacional e internacional. Ordas, ya clasificada y confirmada como singlista olímpica para Buenos Aires 2018, participó también en una categoría superior a la que pertenece, pero poco le importó. Hoy domingo, las tres tripulaciones argentinas volverán a competir en las mismas pruebas, en una regata distinta e independiente de la de ayer. A las 13:10 de Alemania correrá Ordas (4:10 de Argentina) y 50 minutos después lo harán ambos dos sin timonel. Los cinco chicos junior están a cargo del Cuerpo Técnico del Seleccionado Nacional Buenos Aires 2018, liderado por el Director Técnico Nacional Martín Cambareri, el entrenador Eduardo López, y el psicólogo deportivo Raúl Barrios.

EXIGENCIA MÁXIMA. ANTE BOTES SENIOR A, LOS JUNIORS ARGENTINOS DIERON BATALLA Y FUERON RECONOCIDOS COMO LA MEJOR EMBARCACIÓN SUB 23 DE LA REGATA.



Remo:

Ante rivales de elite, Felipe Modarelli tuvo otra sobresaliente performance en Alemania

