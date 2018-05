La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Por iniciativa de la UV Mas Campana, se declaró la emergencia tarifaria del servicio de agua corriente







Se solicitó la eliminación de la facturación por consumo "no medido" y se rechazó el último aumento tarifario del 40% . "A través de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez se solicitó la eliminación de la facturación por consumo "no medido", se rechazó el último aumento tarifario del 40% y se pidió al Ejecutivo la creación de un área municipal de recepción de reclamos y evaluación de casos de usuarios en situación de vulnerabilidad. "Por medio de un decreto provincial se aumentó en un 40% el servicio de agua corrientes y cloacas que brinda la empresa ABSA. Si sumamos el 140% de aumento de 2016 ya se logró un aumento total del 180%; lo cual es superior a la inflación y a los aumentos de los trabajadores y jubilados recibidos en estos últimos dos años. Además hay que recordar que los servicios pasaron de ser bimestrales a mensuales", explicaron los ediles. "El régimen tarifario establece facturación del servicio por consumo medido, a través de los metros cúbicos de agua controlados por el medidor; o también a través del consumo no medido, a través de una alícuota que se aplica a la valuación fiscal de cada inmueble. Esta situación se ve agravada porque se produjo un revalúo inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires luego de las elecciones del año 2017; y que provocó grandes aumentos de las valuaciones fiscales inmobiliarias", agregaron. "El decreto dispone que los usuarios con consumo no medido para evitar que tengan un aumento superior al 40% por el incremento de la valuación, se continúa tomando como base del cálculo del importe de las valuaciones fiscales de los inmuebles vigentes al año 2017. Sin embargo, el decreto no establece que dicha medida sea eterna; lo que significa que la valuación del año 2017 será temporaria; ni establece plazo pero dice que durará hasta la evaluación del impacto del revalúo inmobiliario de los inmuebles", remarcaron desde la UV Más Campana. "Por lo tanto es muy probable que en el corto o mediano plazo, cuando finalice la evaluación mencionada dichos montos serán aumentados en forma exorbitante dado que el aumento de las valuaciones fue de un 56% en promedio, pero en algunos casos llegó hasta el 960%. Es fundamental que se cambie este sistema de facturación que no está relacionado con el consumo efectivo. Si a esto le agregamos la suba de los demás servicios públicos; sin duda el conjunto de aumentos ponen en emergencia a un gran conjunto de trabajadores y jubilados que no le alcanzan sus ingresos para sobrevivir mensualmente; con lo cual creemos necesario la creación de un área específica que se encargue de revisar la situación particular de cada trabajador y jubilado en estado de vulnerabilidad que pueda estar pasando problemas particulares; y que en caso de ser necesario, el Departamento Ejecutivo arbitre los medios, ya sea a través de exenciones específicas o condonaciones, o incluso destinando una partida específica para cubrir algunos gastos de aquellas familias que no pudieran estar cumpliendo con todas las exigencias actuales", comentaron. "Además en el proyecto aprobado la última sesión intimamos a ABSA para que en un plazo de 90 días elabore un plan para que todos los vecinos tengan medidores en sus casas. Solicitamos al gobierno provincial la eliminación del servicio ´no medido´, y rechazamos el aumento tarifario del 40%", concluyeron los ediles de la UV Más Campana.

CANTLON, GÓMEZ Y FUNES PRESENTARON EL PROYECTO EN EL HCD.



