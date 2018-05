Denuncian el despido de trabajadores en Newsan tras la visita del ministro Tizado

Concejales del PJ-Unidad Ciudadana sealaron que al día siguiente que el Ministro de Producción bonaerense recorriera la planta local de la empresa junto al Intendente Abella fueron desvinculadas 20 personas. Y afirmaron que se espera que otras 30 reciban el telegrama en los próximos días. "Se burlan de la gente y juegan con el trabajo de las familias", expresaron. Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana denunciaron la desvinculación de unos 20 trabajadores de la empresa Newsan (ATMA), horas después que la planta local fuese visitada por el Ministro de la Producción bonaerense, Javier Tizado, y el Intendente Municipal, Sebastián Abella. "La empresa Newsan argumentó que los despidos son debido a la baja de producción, y que espera un programa de reconversión luego de ser afectadas por la apertura de importaciones. Pero resulta irónico y doloroso para los trabajadores que las desvinculaciones hayan ocurrido inmediatamente después de la recorrida que hicieron los funcionarios de Cambiemos. Se burlan de la gente y juegan con el trabajo de las familias" sostuvo el Concejal José Insausti, quien además señaló que "se trató de un acto político, ya que no hubo ningún tipo de anuncio respecto a lo productivo. Poco después, los trabajadores fueron anoticiados de su desvinculación, y se espera que otros 30 reciban el telegrama en los próximos días". Para el Concejal Rubén Romano, "el marketing y las fotos armadas no pueden tapar el desastre que están ocasionando. La crisis en la industria de los electrodomésticos se va a profundizar debido a la apertura de importaciones y el desmantelamiento del sector productivo en Tierra del Fuego, como así también del programa Conectar Igualdad" (principal comprador de Netbooks, que también fue desmantelado recientemente). "Los trabajadores siguen siendo víctimas de una política económica nociva. Y la recorrida que realizaron el Intendente y el Ministro, es incomprensible. La Gobernadora Vidal mantuvo acéfalo el Ministerio de la Producción durante un año y medio. Pero tras designar a un funcionario, lo único que hace es sacarse fotos sin aportar ninguna respuesta. Y lamentablemente el Intendente es cómplice, al no exigir atención a la problemática laboral en Campana. En resumen, mucho marketing pero poca protección al empleo y a la industria nacional" concluyó el edil.

También en la planta de Avellaneda, la apertura de importaciones derivó en el despido de trabajadores de la empresa.





Los concejales Romano e Insausti se refirierona lo ocurrido.



Denuncian el despido de trabajadores en Newsan tras la visita del ministro Tizado

