La interna de la política y los CEOs

Por Axel Cantlon







Desde el triunfo de Cambiemos en 2015 se gestó una gran interna entre los políticos y los CEOS dentro de la conducción o el denominado Círculo Rojo del Presidente. Esa interna comenzó con el intento de Ernesto Sanz de quedarse con la Jefatura de Gabinete que nunca pudo alcanzar. Los CEOS eligieron a Marcos Peña como interlocutor; ofreciéndole a Sanz un lugar de reparto que nunca podría aceptar. El PRO dentro de Cambiemos eligió así ser un gobierno de gestión y una coalición parlamentaria en el Congreso Nacional. Por parte del PRO los únicos dirigentes que hacían política eran Frigerio y Monzo, pero en el círculo rojo no eran dirigentes con peso y por lo tanto, todos los acuerdos que ellos alcanzaban no eran considerados si no participaba Marcos Peña de los mismos. Así fue como este último acumuló el poder de la gestión gubernamental, no sólo económica sino también política. La interna de los CEOS y la política la ganaron los CEOS y esta quedó vaciada dentro de Cambiemos. El círculo rojo se quedó sin nutrirse de información en los últimos meses. Incluso fue tan grave el enfrentamiento que Monzo anunció que dejaba el espacio en 2019. Sin Monzo y sin Frigerio operando en el Congreso la política se quedó sin interlocutores de confianza; alterando y modificando los acuerdos que existían hasta ese momento en Diputados. Por otro lado, en la Cámara de Senadores, Picheto domina la mayoría de los senadores de los gobernadores peronistas; y según lo que puedo interpretar; este bloque peronista le aseguró al Presidente que si él conseguía la mayoría o dominar la Cámara de Diputados, él podía ayudarlo o acompañar en la Cámara de Senadores para que las normas salgan. El problema surge cuando el Gobierno no puede manejar el quórum y la cámara de Diputados. En ese caso, es decir cuando en Diputados pierda la iniciativa el Gobierno, la Cámara de Senadores queda en libertad de acción; y eso es lo que sucedió en las últimas semanas y que también repercutió en la economía por la falta de confianza en el gobierno de manejar la política nacional. En esta última semana se verán los últimos movimientos económicos que pueden afectar a la economía nacional porque es el último vencimiento de las LEBACS. Lo sucedido en materia económica o política en estas últimas semanas, sin dudas afectaron seriamente la imagen del Presidente y de Cambiemos; y lo que falta saber es si el Gobierno logra recuperarse en este último tramo del año con miras a las elecciones del año 2019. En mi opinión es un momento donde los nuevos espacios políticos pueden ocupar un rol importante en la composición de una tercera alternativa a la grieta donde nos quieren encasillar a todos los argentinos. Creo que es el momento de dejar nuestros prejuicios de lado, y pensar los objetivos comunes que nos pueden unir por el futuro de las nuevas generaciones.





