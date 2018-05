La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Opinión:

El FMI es el arcoiris después de la lluvia de inversiones

Por Mara Pedrazzoli











La corrida cambiaria no cesa: el Central vende reservas e interviene en el mercado de futuros, el presidente anuncia un acuerdo con el FMI. Los capitales que se fueron ya no volverán. Quién convence a los mercados porque aparentemente el Fondo tampoco. La semana pasada el presidente anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pedirles un préstamo stand by por USD 20.000 millones según estimaciones. Los argentinos ya sabemos lo que es el Fondo, presentar esa decisión como un progreso es inconsistente pero no quedaba otra. El FMI presta dólares a una tasa de interés relativamente baja respecto de la que conseguiría un país si saliera a colocar deuda en los mercados financieros internacionales al momento que pide prestado al Fondo. El Fondo exige menos tasa de interés que los capitales privados pero al igual que ellos exige que el país tenga sus variables macroeconómicas "ordenadas" para permanecer o, en el caso del Fondo, para desembolsar los diferentes tramos del préstamo (el primero para Argentina se daría después fe julio estimado en USD 5.000 millones). Lo real del Fondo es que lo hace ya sabiendo que el país incumplirá con las metas macroeconómicas previstas. Lo sabe desde el momento cero cuando aprueba que le pidan el préstamo. Un posterior tironeo se dará entre los ministros del país deudor y las distintas comitivas del Fondo cada vez que revisen las metas. Expectativas en torno a dos puntos más o menos de meta fiscal, monetaria (inflación y tipo de cambio) o crecimiento del PIB funcionan de telón para discutir cuestiones más importantes vinculadas a las normativas, regulaciones y demás acuerdos legales sobre la economía del país en cuestión. El acuerdo con el Fondo "nos abre" a discutir la legislación laboral nacional, la estructura tributaria y regulación comercial con una de las naciones más importantes del mundo (que aspira a un desarrollo equiparable del resto de ellas). El año pasado, entre los meses de agosto y septiembre, Brasil aprobó una serie de reformas a su Convenio de Leyes Laborales que afectaron a un total de 115 artículos. Había pasado un año desde la asunción de Michel Temer (cuestionado por corrupción) a la presidencia luego de un paródico juicio político a su antecesora Rousseff (cuestionada por corrupción). El Congreso brasilero tenía y tiene mayoría liberal o conservadora. Los cambios introducidos implicaron el desplazamiento de los sindicatos de negociaciones colectivas en temas de salario, vacaciones, licencias y otras condiciones en varios sectores de la actividad, La negociación de ajustes salariales por ejemplo pasa a ser entre cada trabajador y su empleador, pueden estipularse honorarios por mes e inclusive por hora, no se exige pago de indemnizaciones por despidos ni intermediación sindical judicial obligatoria. Los cambios estaban vinculados a la idea del "home-working", al trabajo inmaterial, al trabajador autónomo o empresario de sí mismo, los monotributistas de nuestro país. Pero implicaban en términos generales un fuerte retroceso en términos de derechos de toda la clase trabajadora. En 2017 el gobierno de Cambiemos circuló entre sindicatos y cámaras empresariales locales una propuesta de reforma laboral que aseguraba no sería "a la brasilera". Se centraba en cambios a la Ley de ART y en los procesos de judicialización de reclamos. Agravios, aprietes y variadas operaciones políticas en la prensa habían condimentado el debate público en el momento. Las acusaciones y revelaciones también por corrupción en la cúpula sindical y funcionarios de primeras líneas continuaron hasta meses atrás. Al equipo económico de Cambiemos no le tiembla el pulso a la hora proponerse metas (de ajuste) similares a las del Fondo. Continuará recortando el gasto público (achicando jubilaciones, eliminando subsidios, postergando obra pública y reduciendo la planta estatal) para cumplir la meta fiscal (pero si la economía se enfría y disminuye la recaudación tributaria tendrá mas dificultades para lograrla). Lo mismo seguiremos con negociaciones paritarias a la baja en términos reales (pero si el tipo de cambio se sigue devaluando será más difícil cumplir la meta inflacionaria). Pero es el Congreso quien deberá aprobar las reformas más importantes y controversiales. El préstamo del Fondo viene a sustituir a la "lluvia de inversiones" que tras varios semestres dieron una irremediable vuelta en reversa, fuera del país. A juzgar por los ánimos del mercado en la última semana nadie cree que el Fondo sea el bálsamo luego de la mojadera.

