La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 En Campana, comenzó a implementarse el programa "Familias solidarias"







A través de la Secretaría de Desarrollo Social, propone brindar atención, protección y cuidados de manera transitoria a niñas, niños y adolescentes que atraviesen una situación que pone en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos. No contempla adopción. El programa "Familias solidarias" comenzó a implementarse en la ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. "Familias solidarias" ofrece una alternativa a la institucionalización de niños y niñas en hogares constituidos, basándose en el derecho a vivir en familia y en comunidad. En principio, podrán participar del programa las familias residentes en la ciudad, con capacidad para brindar cuidados y que cuenten con una organización familiar que permita acompañar por un período de 6 meses al niño, niña o adolescente con la posibilidad de extender una prórroga. Este programa no contempla la adopción, sino que es un recurso de apoyo temporal para aquellas situaciones en las que la convivencia con la familia biológica (de origen) no es posible. "Vamos a trabajar para identificar aquellos casos de urgente intervención para darles prioridad. Queremos restituir los vínculos con roles parentales. Estos permitan fortalecer la identidad de la persona", detalló el director General de Desarrollo Humano del Municipio, Mariano Fiore. "Hay situaciones de crisis –agregó- donde se encuentran a niños, niñas y adolescentes que carecen por diferentes motivos de una contención, formación y sustento adecuados". "Este programa busca dar una respuesta alternativa a la institucionalización y entre tanto se resuelva la mejor medida o estrategia para el niño, ya sea que vuelva a su familia de origen una vez restablecidos sus derechos o se tome otra medida", dijo Fiore. "La finalidad del programa también es ayudar a aquellas familias que se encuentren en condiciones de alojar temporariamente al niño, tanto materialmente, como en orientación y asesoramiento legal, médico, psicológico, entre otros", cerró el funcionario. QUÉ ES "FAMILIAS SOLIDARIAS" Este programa se enmarca en la ley Provincial 13.298, Ley Nacional 26.061, la "Convención de los Derechos de niño/as y adolescentes", las "Directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños" de Naciones Unidas; y los Lineamientos Nacionales en Materia de Niños, Niñas y Adolescentes Carentes de Cuidados Parentales (Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia). Como objetivos generales, pretende ser una opción alternativa al alojamiento en instituciones y contemplar los beneficios de una atención personalizada a través de un espacio familiar. También busca brindar a niños y adolescentes la posibilidad de desarrollarse transitoriamente en un medio familiar como marco privilegiado de convivencia, hasta tanto se revierta la situación de vulneración de derechos. Asimismo, propone respetar el derecho a su identidad y a su historia, manteniendo el vínculo con su familia de origen, bregando que así lo dispongan los organismos competentes y busca contribuir a la construcción de una etapa más en la historia de vida del niño/a dentro de un ámbito familiar, ayudando en la construcción de su identidad de manera no fragmentada. MAS INFORMACION Según señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Social, para más información y un adecuado asesoramiento, los interesados pueden consultar al (03489) 448239 de lunes a viernes de 8 a 14 o vía e-mail: ddh@campana.gov.ar

Familias solidarias

#Adelanto Comenzó a implementarse en Campana el programa “Familias solidarias” a través de la Secretaría de Desarrollo Social pic.twitter.com/0AytnmhVZ1 — (@frandrioli) 13 de mayo de 2018

