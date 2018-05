La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 El marketing digital y emprendedores

Tener presencia en las redes de forma planificada y funcional al crecimiento de tu emprendimiento no es una quimera ni particularmente oneroso. Luego de las decenas de consultas y mensajes recibidos, en esta nota intentaré desmitificar muchas creencias y dar algunas certezas sobre el Marketing Digital, especialmente para Emprendedores. Estamos convencidos que el marketing digital es una herramienta poderosa y fundamental para dar un inicio en los negocios de manera eficaz. Conocer las tendencias del mercado y sobre tu público, te ayudarán con seguridad a comprender cuál es la mejor estrategia para ser llevada a cabo. Si sos un "Jedi" del tema o un "Padawan" iniciando en esta área, te adelanto que debés tener información sobre los competidores de tu negocio, no para copiarlos, sino para ser distinto y además conocer las tendencias, además, para producir material de calidad y útil para la tu audiencia. Importante: conocer el cliente y definir con nombre y apellido a tu comprador. Esa información te será útil para definir cuál estrategia digital es más adecuada para cada negocio, y distinguir cuáles son las herramientas necesarias para ayudar en este proceso. Recordá siempre medir los resultados de las campañas. Es imprescindible para percibir los errores y los aciertos, saber qué se necesita mejorar y ajustar. Observar, medir e investigar serán tareas muy importantes para obtener éxito en cada etapa desde la creación de te campaña, hasta en desarrollo final, o sea, tu objetivo. Tener estos puntos siempre presente, es vital para obtener resultados serios y a largo plazo. DEDICACIÓN No basta solamente tener conocimiento sobre el marketing digital, sino saber cómo utilizar ese conocimiento a través de las estrategias en la red. Hoy en día existen varias posibilidades tecnológicas que van optimizar las acciones, y herramientas que auxiliarán en cómo atraer resultados positivos a tu negocio. La disciplina es importante cuándo hablamos del Marketing Digital, el conocimiento aliado a buenas prácticas genera crecimiento que puede ser medido y ser lucrativo también. Un trabajo bien hecho necesita de tiempo y personas dedicadas a eso. Nada ocurre de la noche a la mañana. Pero no te preocupes: incluso con un presupuesto chico es posible lograr resultados consistentes. Como por ejemplo, atraer más visitantes a tu sitio, convertirlos en compradores y ganar nuevos clientes. ESTRATEGIA Algo fundamental en esta área es que necesitas atraer visitantes cualificados, convertirlos en oportunidades de negocio, conllevarlos a las conversiones de cada etapa del embudo de ventas, hacia al objetivo final. Y al finalizar, analizar los datos obtenidos para optimizarlos y así lograr un retorno exitoso. Puedes aplicar acciones para un crecimiento escalable y que a largo plazo, favorezcan alternativas no desactualizadas adentro del mercado. También, revisa canales de atracción de tráfico de contenidos ricos y útiles tanto para tu audiencia como para la generación de nuevos clientes. Algunas estrategias para tu estrategia son: Invertir en marketing de contenidos; uso de los Motores de búsqueda o buscadores (SEO); creación de conexiones mediante links; y asociaciones y posteos de visitantes. Esos son ejemplos prácticos de alternativas más escalables para que tu negocio alcance el objetivo y te posicionen como referencia el mercado digital. A largo plazo, tu marca se torna sólida en el asunto, ofreciendo solución y generando contenido de calidad. Anteriormente hablamos sobre tener conocimiento en el área de tu actuación. ¿Cómo tornarse un experto en el tema si no tienes información suficiente y no sabes cómo hacerlo? Para este fin, conocer los conceptos y técnicas del marketing digital, hay infinidades de cursos de bajo costo o incluso gratuitos, que instituciones como la Cámara de Jóvenes empresarios y Emprendedores de Campana ofrecen, y que ciertamente te ayudarán. En resumen, conociendo tu competencia a la perfección, sumado a la creación de contenido de calidad (mostrándote como referente y conocedor de un tema); siempre siendo consistente en tus posteos, sumado a campañas publicitarias dirigidas a tu segmento previamente estudiado, para finalmente realizar un análisis de los resultados de dicha campaña y redirigir la nueva, son los pasos acertados para obtener resultados de calidad y profesionales. Si este contenido fue de utilidad para vos, o simplemente te gustaría que hablemos de algún tema particular, mandános un correo a info@newgraph.com.ar, o un mensaje a Facebook o Instagram. Gastón Boechat - New Graph Agencia Digital ALIADAS DIGITALES Existen innumerables herramientas en el mercado digital para emprendedores que facilitarán tu trabajo. Estas son solamente algunas. Bien aprovechadas, pueden transformarse en muy importantes para vos y tu negocio. GOOGLE ANALYTICS: Es una herramienta gratuita y muy común a toda persona que utiliza marketing digital en su estrategia. Su principal función es monitorear el tráfico del sitio. Es posible personalizar los tableros de la herramienta de acuerdo a la necesidad de tu negocio. Ten en cuenta la experiencia del usuario y todo tipo de información de la audiencia cómo: edad, género, intereses, segmentos del mercado, cantidad de visitas, origen del tráfico y otras cosas más. GOOGLE SEACH CONSOLE: Es una plataforma también gratuita que preserva la presencia de un sitio en los resultados de búsqueda de Google. Posee un tablero completo que te auxilia en el desempeño de la página cuándo hablamos de posicionamiento de los motores de búsqueda, específicamente en Google. Cuenta con informaciones de interés de SEO (optimización de buscadores): Seguimiento de las páginas; Tráfico de la búsqueda; Apariencia de la búsqueda; Índice de Google; y Detección de problemas de seguridad. CANVA: Es una increíble herramienta gratuita de diseño. Fácil de usar, con una interfaz intuitiva, con muchas opciones de plantillas que te permiten personalizar a tu gusto. Es sumamente importante para una marca tener colores e imágenes adecuadas que cumplan con los objetivos de comunicación. Te aseguro que encontrarás algo perfecto para tu negocio. Excelente para las redes sociales. MAILCHIMP: Sirve para enviar tus campañas por correo electrónico. Es fácil de usar, e ideal para pequeños y grandes negocios. Posee Plantillas personalizables; Plataforma para creación de emails; Segmentación de los suscriptores; genera informes; y posee otras herramientas. HOOTSUITE: Esta herramienta fue creada para optimizar y automatizar tus redes sociales. Ni necesito hablar sobre cuan importante es para los emprendedores. Permite administrar múltiples cuentas de las redes de la empresa, monitorearlas, interactuar con tu audiencia y el enganche mediante el análisis de datos de tus redes sociales asociadas. También permite generar "insights"; monitorear palabras clave; y crear flujos de aprobaciones, entre otras valiosas prestaciones.

Por Gastón Boechat

