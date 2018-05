La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Indicadores

Si hay algo que podemos reconocer en este momento de cambios es que hemos recuperado un INDEC que ha vuelto a hacer su trabajo con seriedad y podemos nuevamente contar con indicadores verídicos que nos permiten hacer algunas lecturas de la realidad y proyectarnos en escenarios futuros. Estas semanas están siendo agitadas por la cuestión económica y todo gira en torno al tema dólar. Históricamente la construcción privada ha sido un refugio seguro para la preservación del valor. Los activos financieros volcados a la tierra y a la obra de construcción de metros cuadrados de departamentos son una garantía de preservación en activos físicos del valor constante o la apreciación de la inversión. De alguna forma en los indicadores del último tiempo se refleja que uno de los sectores de la economía que ha mantenido su nivel de crecimiento según el INDEC es la construcción. Los datos publicados por el Instituto en el último informe resultaban más que alentadores al menos antes de este tembladeral actual. Me permito parafrasear el informe INDEC donde refleja que el consumo aparente de los insumos para la construcción en el mes de marzo muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 37,1% en el resto de los insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura), 34,5% en hierro redondo para hormigón, 28,5% en asfalto, 16,8% en pisos y revestimientos cerámicos, 6,9% en placas de yeso, 6,2% en cemento y 0,7% en artículos sanitarios de cerámica. En tanto, se registraron bajas de 2,8% en pinturas para construcción y 2,5% en ladrillos huecos. Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante el primer trimestre del año en su conjunto en relacio?n a igual período del an?o anterior, se observan subas de 38,2% en asfalto, 37,7% en el resto de los insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura), 32,5% en hierro redondo para hormigón, 17,3% en pisos y revestimientos cerámicos, 13,3% en cemento, 12,3% en placas de yeso, 10,9% en ladrillos huecos y 7,9% en artículos sanitarios de cerámica. En tanto, se registró una baja del 2,6% en pinturas para construcción. Veamos ahora la expectativa. También antes del movimiento financiero de estos últimos días, la expectativa de las constructoras privadas era alentadora. En el apartado de estadísticas y consultas cualitativas del informe para los meses de abril a junio, en efecto, 34,4% de las empresas que realizan obras privadas preveía que el nivel de actividad del sector aumentaría durante los próximos siguientes tres meses, mientras que 59,3% estimó que no cambiaría y 6,3% que disminuiría. Los que estimaron una suba del nivel de actividad durante los próximos tres meses la atribuyeron fundamentalmente al crecimiento de la actividad económica (28,1%), a la disponibilidad de créditos para la construcción (22,7%) y a los nuevos planes de obras públicas (22%), entre otros factores. Estamos ahora frente a una situación, donde existe la posibilidad que se frene el sector construcción por el habitual temor de los inversores, y quienes atesoren activos financieros y decidan esperar a que aclare o que suceda el fenómeno inverso y alentados por la valuación del dólar en la expectativa que finalmente se planche en un nuevo valor de referencia, frente a la necesidad de las comercializadoras de insumos que tienen que vender, surjan oportunidades de compra de materiales a valores tentadores y parte de esa inversión privada que pretende refugiarse aún activos físicos mantenga el nivel de inversión y por ende el nivel de actividad. Lo cierto que que en nuestra ciudad el ritmo o de inversión edilicia viene detenido y lo que tenemos es básicamente la continuidad de obras ya iniciadas y poco avance en la inversión en desarrollos nuevos. Esto nos hace volver al inicio. Las reglamentaciones deben reformularse en función de nuevas dinámicas de inversión de modo de favorecer en desarrollo local y permitir que este motor de la economía, enormemente multiplicador que es la construcción encuentre un camino allanado para funcionar a su mejor ritmo. Si se diera el segundo escenario de voluntad rápida de inversión edilicia para refugio de activos financieros, ya llegamos tarde con la revisión de nuestras reglamentaciones que se han reflejado como un freno al desarrollo edilicio y siguen esperando una revisión profunda. Y cuando hablo de revisión profunda me refiero al análisis de todas las variables en juego, no solo alguno de los parámetros que han ganado popularidad por su parcial tratamiento en los últimos tiempos. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

