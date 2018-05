La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Los Pacificadores"

Por Luís Rodas









Jesús dijo: "Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios." (Mateo 5:9), Los constructores de puentes son los pacificadores, no la gente que crea conflicto y división. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y en la de los demás, aprende a ser pacificador con las personas. Dios quiere que tú hagas eso. Una de las citas más famosas de Jesús se encuentra en (Mateo 7:12) "Procede como quisieras que procedan contigo. Se llama "La regla de oro". Pacificador se hace tratando a los demás como te gustaría ser tratado, incluso si no estás de acuerdo con ellos, incluso si están gravemente equivocados, incluso si están luchando en contra de ti, trátalos como a ti te gustaría ser tratado. Eso, es ser pacificador. La diferencia es que un pacificador activo vence al mal con el bien. Algunas personas nunca están felices a menos que estén peleando con alguien. Un pacificador encuentra gran satisfacción en la eliminación de las hostilidades y efectuar la reconciliación entre los enemigos. Todos alguna vez hemos atravesado por un momento conflictivo donde nos sentimos tentados a responder de mala forma al prójimo, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, amigos, parientes y a los que nos cruzamos en algún momento. Jesús aun siendo Dios, tuvo que atravesar por momentos difíciles donde, en lugar de responder con mal, respondió con bien y así él promovía la paz entre las personas que le rodeaban. La Biblia aconseja, "No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal". (Rom. 12:21) También dice; La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor. (Prov. 15:1) Pero hete aquí que esto solo se puede lograr con la ayuda de Dios. El hombre natural, sin relación personal con Dios, quiere hacer la paz, pero no puede. (Rom. 7:18-21) Necesitamos hacer la Paz con Dios para poder ser un pacificador. Pide a Dios que te haga un pacificador. Para eso Él te guiara a un encuentro personal con Jesús, donde aceptes su sacrificio a tu favor, recibas su perdón y así poder empezar una nueva vida. Esta ha sido la experiencia de muchos de nosotros, donde se produjo un cambio rotundo en nuestras vidas y hemos logrado construir una nueva forma de relacionarnos con Dios y con los demás y así mejorar la convivencia con el prójimo y construir la vida abundante que promete Jesús. "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia". (Juan 10:10 b). ¿Por qué no puede ser "Tu" experiencia? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



