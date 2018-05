Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Acireale, Italia - 15 de Abril de 2018 (última parte)

Les traemos nuevamente a todos los lectores fragmentos de una serie de conferencias que el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni está realizando en Italia.

P: ¿Por qué los Extraterrestres se dirigieron además a los poderosos de la Tierra, sabiendo perfectamente que ellos son los principales responsables de las eventuales guerras nucleares? (continuación del domingo 6 de mayo)

G: "…Ellos han perdido la esperanza en los poderosos, por ello me han dicho: "No contactaremos a ningún poderoso. Cuando nos manifestemos lo haremos sorpresivamente y todos los poderosos quedarán estupefactos porque ninguno se lo imagina. Elegiremos a una persona como tu (no quiere decir que sea yo, es más probablemente no sea yo), elegiremos a ciudadanos simples para que actúa como portavoz de nuestros Mensajes". Entonces tenemos que saber que puede descender una nave en la Plaza San Pedro, o bien en la Plaza Roja y que los Extraterrestres te llamen, a ti, a un ciudadano simple, te den el micrófono y que haya una legión de Extraterrestres que actúen como tus guardaespaldas y digan: "Para dar nuestro Mensaje hemos elegido a esta persona que no es un poderoso, no es un Papa, sobre todo no es un político", porque Ellos temen ante el hecho de que los políticos tienen la extraordinaria capacidad de corromper incluso a Ellos mismos y por lo tanto se mantienen alejados (es una provocación de mi parte). ´

Entonces Ellos esperan que se alcance un número mínimo, o casi suficiente, de personas sensibilizadas para poder justificar un contacto masivo suyo. Te puedo decir que si lo hicieran ahora saldría muy mal, es decir, serían atacados por las fuerzas militares de las súper potencias, porque se podría pensar que se trata de una invasión alienígena.

Pero Ellos están 15.000 millones de años más adelantados que nosotros y me han dicho que no harán ninguna guerra en nuestra contra porque sería nuestro fin. Me dijeron: "La guerra en contra de nosotros ni siquiera comenzaría porque hay naciones que quieren apuntar todas sus armas nucleares en contra de nuestras naves pero nosotros ni siquiera la dejaríamos comenzar" y también me dijeron que cuentan con un sistema de defensa extremo, que jamás usan a menos que Dios personalmente se lo ordene, con el cual entran en nuestros cerebros. Imaginemos inducen a 7.000 millones de personas al suicidio masivo, por lo tanto la guerra no puede ni siquiera comenzar porque con sus sofisticados medios entran en nuestra psiquis, nos hipnotizan y nos dan la orden, a todos, de autodestruirnos tirándonos al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, quedaría solo la flora y la fauna.

Esta es la posibilidad que tienen los alienígenas y me han dicho que jamás la utilizarán porque nos aman pero nosotros tenemos que saber que cuentan con esta capacidad, por consiguiente ni siquiera tenemos que pensar en atacarlos porque en 8 minutos llegaría nuestro fin: luego de 8 minutos ya no quedaría nadie en la Tierra. Esta es mi respuesta... ¿está bien?

