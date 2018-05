La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Rincón Tuerca







TURISMO NACIONAL: La categoría más federal de nuestro país está llevando adelante otra carrera del campeonato en este fin de semana en el autódromo de Neuquén. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". TRIUNFO: El que obtuvo el zarateño Franco Rodriguez en la última carrera de la Categoría Rotax Bsd As. en la Clase Master Max donde sigue sumando puntos para el campeonato. RESCATAR: En esta misma Clase Master Max participó Gabriel De Lucca donde el zarateño no tuvo su mejor tarde y quedó en el puesto vigésimo donde no pudo rescatar puntos importantes para el campeonato. SUMARSE: Días atrás los dirigentes de la categoría Sport 1050 realizaron invitaciones para sumarse a la categoría apuntando a que Andres Rivero se sume a competir algo que está lejos de su alcance y parece que no entiende lo que el gauchito le explicó en su momento. Sin dudas que necesitan autos. Vio? TOPÉ RACE: La categoría visita este fin de semana el autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. TERMINAR: Tras la última carrera en l autódromo de Buenos Aires desarrollada por el TC Regional en la Clase GTB participó Nicolás Laccette que a bordo del Falcon terminó décimo cuarto. IDEA: A propósito de Nicolás el pibe viene en pleno crecimiento y haciendo experiencia y su familia espera el paso del tiempo para cambiar de categoría y hay una idea de alcanzar el Turismo 4000 Argentino donde papá Laccette ya ganó un Campeonato. ARRIBO: Este año se lo tomó enserio y Emilio Gobetto está participando todas las carreras en la GTB del Regional y en la última arribó décimo séptimo con la Chevy y el flaco acusó cansancio ante la falta de ritmo que exige la alta competencia. P.A.K.O.: Este especialidad del karting está visitando este fin de semana el Kartódromo porteño con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PUESTO: Como adelantamos en este sección el pibe decidió correr en la Categoría Rotax Bs As donde Ignacio Lopez quedó en el puesto décimo cuarto en la Clase Juniors Max con el equipo que conduce su padre. OBRAS: Con la tranquilidad de tener el autódromo habilitado los dirigentes de San Nicolás siguen las obras para tener un escenario acorde para lo que exige el mercado local. ARMAR: El ex acompañante está intentando armar su karting para sumarse a la alta competencia pero el tema presupuesto viene complicado aunque sus amigos se comprometieron a darle una mano. FIAT AMIGOS: La monomarca visita el autódromo porteño durante este fin de semana donde arrancan a lasd 10 hs. REPARAR: El autódromo de Baradero no atraviesa su mejor momento donde ya es necesario reparar parte del mismo ante el deterioro que presenta. Un escenario con trayectoria y parte de la historial del automovilismo zonal. Ojalá se pueda revertir la situación. TURISMO ZONAL PISTA: La categoría llega hasta el autódromo capitalino durante este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs comienza con su show deportivo. BINOMIO: La intención de Matías Milla es redondear un proyecto interesante que entre otras cosas es llegar a los 1000 km del TC con la posibilidad de correrlo con sus amigo Matías Rossi armando el binomio que sean los dos. Amigos son los amigos! INTENCION: Cuando se recupere totalmente de su muñeca la intención de Diego Lacognata es volver a correr en motocross en la Categoría experimentado para tomarlo desde otro lugar y con la mira en ir a divertirse mas que competir. Podrá? RALLY: Durante este fin de semana se lleva a cabo en la provincia de Mendoza otra fecha del Rally Campeonato Argentino de Cross que abarca todo el finde completo. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo de San Juan en el zona la categoría está cumpliendo otra fecha de su calendario este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo platense donde los ganadores fueron en Clase Dos: Ezequiel Luongo, en Clase Tres: Pablo Savastano, TC 1100: Gastón D´Angelo. Promocional: Kily Farías y en TC 1600: Alfredo Sanchez. TRABAJO: Como sucede desde el final del último Dakar todo el equipo de Carlos Debesa trabaja en el cuatriciclo de Pablo Copetti mejorando su rendimiento. Ahora se espera la carrera de nivel internacional a concretarse en poco tiempo para evaluar todos los elementos que se colocaron para luego sacar conclusiones. FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando su Gran Premio de España este fin de semana. Televisa Fox Sport. PODIO: Luego de la carrera de Motocross enduro realizada en el circuito "Al Límite" de Zárate en la Clase 85 cc el piloto local Marcos Garrido terminó segundo haciendo podio y sumando puntos para el campeonato que lo tiene como protagonista. FECHA: Continuando con el motocross enduro la categoría Mx del Norte confirmó a través de sus dirigentes que la próxima fecha se llevará a cabo en el circuito de Bragado el próximo 20 de mayo. CONFIRMAR: El representante de Lima en la categoría Alma Gastón Brown confirmó que se trabaja en el auto de la Clase Tres para estar en el autódromo d Concepción dl Uruguay donde aseguró que el auto se mejoró de cara a esta carrera. FIAT A S: En el autódromo capitalino desarrollan su actividad este fin de semana con su habitual parque d autos. Utilizan el circuito número cinco. PODER: No fue el mejor fin de semana en La Plata para el representante de Zárate Leandro Cracco en la Clase Dos de Alma donde en la final quedó en el puesto décimo sexto y no pudo redondear como se pensaba. ESCUELA: Tras charlar y ponerse de acuerdo entre Lucas Benamo y Colombo Rusell decidieron armar una Escuela de Manejo de Competición que incluye probar con autos de carrera para formar pilotos para el futuro. ARRIBAR: Juan Carlos Muñoz viene de correr en la Clase Promocional de Alma en La Plata donde arribó sexto en la serie y llegando décimo primero en la final con el auto que atiende Diego Fangio. CONFORME: Luego de su última incursión en la categoría enduro Germán Henze se mostró conforme con el balance que se realizó con su equipo tras la primera parte del campeonato. Ya confirmó que harán todas las fechas que fallan al contar con el presupuesto acorde para tal emprendimiento. FORMULA 07: Nueva visita de la categoría al autódromo porteño para desarrollar otra carrera del campeonato con sus dos clases. Desde las 10 hs comienza su espectáculo. CONFIRMADO: Finalmente quedó confirmado que el Rally Federal volverá a correr en Campana tras llegar a un acuerdo que permitirá tal emprendimiento el venidero 17 de junio abalado por el municipio. TAPE RACE SERIES :

Visitan el autódromo de San Juan para concretar otra carrera del Campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 a través de su programa Carburando desde las 10.-30 hs. TC REGIONAL: L categoría visita el autódromo d La Plata para concretar otra carrera del campeonato con sus dos Clases GTA y GTB donde utilizarán el circuito mas largo con chicana. Desde las 10 hs arrancan con su propuesta. SERA CIERTO? Que el piloto si bien viene de ganar en su categoría no tiene asegurada su continuidad en la presente temporada.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: