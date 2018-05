Breves Deportivas

F1 EN BARCELONA: Lewis Hamilton sumó una nueva pole position en su historial, luego de quedarse con el mejor tiempo en el Gran Premio de España.- HURACÁN, A LA LIBERTADORES: en la continuidad de la última fecha de la Superliga, Huracán aseguró su clasificación.- NACIONAL B; REDUCIDO: Hoy comenzarán las dos semifinales.- FINAL EN MADRID: El austríaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev disputarán hoy la final del ATP Masters 1000 de Madrid.- PLAYFFOS LIGA NACIONAL: Se disputaron los terceros juegos de las series de Octavos de Final de la Liga Nacional de Básquet, que ya tiene dos clasificados a los Cuartos.-

HURACÁN, A LA LIBERTADORES

Ayer, en la continuidad de la última fecha de la Superliga, Huracán aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores de América luego de empatar 3-3 como local ante Boca Juniors y de que Independiente cayera 1-0 en su visita a Unión (SF).

Con esos resultados, más el empate de Talleres 2 a 2 como visitante frente a Olimpo de Bahía Blanca, los cuatro con boleto asegurado son Boca Juniors, Godoy Cruz, San Lorenzo y Huracán. En tanto, el quinto lugar lo ostenta por ahora Talleres con 46 puntos, misma cantidad que Independiente, pero mejor diferencia de gol (+13 contra +10). Sin embargo, si mañana lunes Racing (45 puntos; +16), empata o le gana a Colón, se quedará con esa plaza.

En tanto, a la Copa Sudamericana ya clasificaron Independiente, Defensa y Justicia, Unión, River Plate y Racing o Talleres, por lo que queda un solo cupo disponible para tres equipos: Argentinos (40 y +6) visita esta tarde a Vélez (37 y -1), mientras que Colón (38 y +8) enfrenta mañana a Racing.

Hasta el momento, los resultados de esta 27ª fecha son los siguientes: Chacarita 1 - San Martín (SJ) 4; Lanús 0 - Atlético Tucumán 0; Huracán 3 - Boca Juniors 3; Patronato 0 - Banfield 0; Defensa y Justicia 2 - Arsenal 0; Olimpo 2 - Talleres 2; Unión 1 - Independiente 0; y Belgrano 2 - Temperley 3.

Hoy jugarán: Godoy Cruz vs Tigre desde las 17.45 y Vélez Sarsfield vs Argentinos Jrs desde las 20. En tanto,mañana lunes lo harán: Rosario Central vs Estudiantes (19.00); Racing Club vs Colón (19.00), River Plate vs San Lorenzo (21.15) y Gimnasia (LP) vs Newells (21.15).

NACIONAL B: REDUCIDO

Hoy comenzarán las dos semifinales del Reducido del Nacional B. Desde las 15.10, Sarmiento de Junín recibirá a Brown de Adrogué; mientras que desde las 21.10, Agropecuario de Carlos Casares será local ante San Martín de Tucumán. Ambos encuentros serán televisados por TyC Sports. Y las revanchas se jugarán el próximo domingo 20.

FINAL EN MADRID

El austríaco Dominic Thiem (que superó 6-4 y 6-2 al sudafricano Kevin Anderso) y el alemán Alexander Zverev (que venció 6-4 y 6-1 al canadiense Denis Sapovalov) disputarán hoy la final del ATP Masters 1000 de Madrid que se juega en polvo de ladrillo.

En tanto, en la definición del certamen femenino, la checa Petra Kvitova derrotó ayer por 7-6, 4-6 y 6-3 a la holandesa Kiki Bertens.

PLAYFFOS LIGA NACIONAL

Se disputaron los terceros juegos de las series de Octavos de Final de la Liga Nacional de Básquet, que ya tiene dos clasificados a los Cuartos: Instituto le ganó 93-83 como visitante a Regatas Corrientes y barrió su serie, de la misma manera que lo hizo Obras Sanitarias, que derrotó 77-74 a Bahía Basket en Bahía Blanca. El resto de los resultados fueron: Boca Juniors 69 - San Martín de Corrientes 67 (están 2-1); Hispano Americano 81 - La Unión de Formosa 83 (1-2); Peñarol de Mar del Plata 85 - San Lorenzo 83 (1-2); Estudiantes de Concordia 81 - Quimsa de Santiago del Estero 75 (1-2); Argentino de Junín 72 - Gimnasia de Comodoro Rivadavia 70 (1-2); Olímpico de La Banda 83 - Atenas de Córdoba 77 (1-2). En tanto, por la Permanencia, Ferro Carril Oeste se adelantó 2-0 sobre Salta Basket al volver a ganar como local, esta vez por 88 a 69.

F1 EN BARCELONA

Lewis Hamilton, campeón y actual líder del campeonato de Fórmula 1, sumó una nueva pole position en su historial, luego de quedarse con el mejor tiempo en el Gran Premio de España. La quinta carrera del año se disputará hoy, desde las 10 de la mañana (hora argentina).