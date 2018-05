La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/may/2018 Controlar la acidez estomacal







La acidez estomacal es una sensación de ardor doloroso en el pecho, justo detrás del esternón. El dolor generalmente empeora al estar recostado o al inclinarse hacia adelante. La acidez estomacal que se presenta ocasionalmente es un problema común y no es motivo de alarma. La mayoría de las personas pueden controlar por sí mismas el malestar causado por la acidez estomacal al hacer algunos cambios en su estilo de vida y con medicamentos de venta libre. Algunos síntomas de la acidez estomacal son los siguientes: Ardor doloroso en el pecho que, por lo general, aparece después de comer y puede producirse de noche: -Dolor que empeora al estar recostado o inclinado Cuándo consultar al médico Busca ayuda de inmediato si experimentas presión o dolor intensos en el pecho, en especial, cuando se combina con otros signos y síntomas, como dolor en el brazo o en la mandíbula, o dificultad para respirar. El dolor en el pecho puede ser un síntoma de un ataque cardíaco. Pide una consulta con el médico en los siguientes casos: La acidez estomacal se produce más de dos veces por semana Los síntomas persisten, a pesar de consumir medicamentos de venta libre Tienes dificultad para tragar Tienes náuseas o vómitos constantes Adelgazas porque tienes poco apetito o dificultad para comer Cómo se produce la acidez estomacal La acidez estomacal ocurre cuando el ácido estomacal refluye hacia el conducto que transporta los alimentos desde la boca hasta el estómago (esófago). Cuando se traga, normalmente, un grupo de músculos que rodea la parte inferior del esófago (esfínter esofágico inferior) se relaja para permitir que los alimentos y líquidos bajen al estómago. Luego, los músculos se contraen nuevamente. Si el esfínter esofágico inferior se relaja de manera anormal o se debilita, el ácido estomacal puede subir al esófago (reflujo de ácido) y causar acidez estomacal. El reflujo del ácido puede empeorar cuando te agachas o te recuestas. Factores de riesgo Ciertos alimentos y bebidas pueden causar acidez estomacal en algunas personas, entre ellos: -Comidas picantes -Cebolla -Productos cítricos Productos derivados del tomate, como kétchup -Alimentos fritos o grasosos -Menta -Chocolate -Alcohol, bebidas gaseosas, café u otras bebidas con cafeína -Comidas grasosas o abundantes Complicaciones La acidez estomacal que ocurre frecuentemente e interfiere con la rutina diaria se considera enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede requerir medicamentos con prescripción y, a veces, cirugías u otros procedimientos. La ERGE puede dañar gravemente el esófago. Tratamiento Muchos de los medicamentos de venta libre pueden ayudar a aliviar la acidez estomacal. Estas son algunas de las opciones: Antiácidos, que ayudan a neutralizar el ácido estomacal. Los antiácidos podrían ofrecer alivio rápido, pero no pueden curar el esófago dañado por el ácido estomacal. Si los tratamientos de venta libre no funcionan o si dependes de estos con frecuencia, consulta al médico, porque posiblemente necesites medicamentos de venta con receta. *Escrita por Clinic Mayo. Organización sin fines de lucro y dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación que ofrece atención experta e integral a todos los que necesitan recobrar la salud. Infórmese más acerca de Mayo Clinic. Visite la Red Informativa de Mayo Clinic.

