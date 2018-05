La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 Principio de acuerdo en las obras de ampliación de Axion energy







Ayer hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y habrá otra mañana. La sangría de trabajadores se habría detenido, pero la UOCRA pide precisiones sobre la continuidad y el ritmo de los trabajos. Habrían caído cerca de 300 puestos de un total de 1.600. Las alarmas de alerta en la UOCRA Campana comenzaron a encenderse unos 15 días atrás, cuando el número de trabajadores que dejaba de ingresar en la obra de ampliación de la refinería Axion ya superaba las 3 cifras: 140 un día, 160 otro. El número pareció estabilizarse cercano a los 300. Ayer por la mañana, hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que participaron UOCRA, Axion, y AG Tecna, la principal contratista de las obras. "Axion y AG Tecna llegaron a un acuerdo económico y al menos con eso se controló que la contratista no se vaya de la obra. Nosotros pedimos es que nos den precisiones sobre la planificación de ahora en adelante: cuál es el tiempo que queda, cuál es la cantidad de mano de obra requerida y los subcontratistas que van a seguir", le dijo Oscar Villareal a los trabajadores que lo esperaban en la puerta del Ministerio, sobre la calle Sívori, este lunes al mediodía. COMPLICADA El secretario general de UOCRA Campana también explicó que una de las subcontratistas, Cauen, continuará trabajando, mientras que "con Arcometal la cosa es más complicada. Es muy posible que no continúe. Pero le hemos pedido que la empresa madre, que es AG-Tecna, se haga cargo de las liquidaciones de haberes y el final de lo que ha dejado abandonado esa empresa". Villareal también aseguró que "el expediente no está cerrado", que mañana habrá otra audiencia en el Ministerio de Trabajo y que AG Tecna se había comprometido que "todos los haberes adeudados de los compañeros que no pudieron volver a entrar a la obra estén abonados para ese día". SER CLAROS "El conflicto a nivel global –dijo Oscar Villareal a La Auténtica Defensa- llegó a un marco de solución. Pero a nivel institucional queremos conocer el detalle del acuerdo entre Axion y AG Tecna. Porque después, queremos ser claros con nuestros compañeros que tenemos adentro: si ese acuerdo permite recuperar el marco de gente que teníamos antes que empezaran los problemas, si esto sirve para contener a los compañeros que están adentro y hasta cuándo, si va a haber un achique en algún rubro y un crecimiento en el otro. Por lo tanto, no se puede hablar de una solución integral, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que los compañeros que están adentro mañana van a volver a entrar y ya no van a quedar del otro lado del molinete, como nos venía pasando. Después veremos, en ese marco de solución, cuánto le podemos sumar al ingreso de acuerdo a la necesidad que tengan en las especialidades que continúen. Y a los subcontratistas que aparezcan, veremos cómo le podemos sumar compañeros". RECALCULANDO "Creemos que lo que nos en la refinería Axion, está pasando en el país: los inversores privados analizan el día a día. Eso a veces suma y a veces complica. Ahora, estamos pasando un momento de complicación para las inversiones privadas, pero también las públicas: estamos sumamente sorprendidos con este anuncio por el cual en lo que queda del 2018 habrá un recorte de 30 mil millones en obra pública, lo que significa que hay muchos lugares donde los trabajadores de UOCRA iban a poder ganarse un sueldo con la obra pública y ahora no. Esperemos que las inversiones privadas no sigan por el mismo camino. Yo, con muchas dudas, le abro una ventana de esperanza al sector privado", expresó Villareal.

