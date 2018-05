La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 Aunque todavía en el FR, Ghione y Colella empiezan a transitar caminos distintos







El excandidato a Intendente asumió como secretario de Legal y Técnica en el HCD y continúa referenciándose en la línea provincial del massismo. Por su parte, el concejal renovó su staff de colaboradores y avanza en la construcción de su propia agrupación. El escenario pos electoral ha reconfigurado el seno del Frente Renovador, con sus dos máximos referentes locales ya no tan cerca uno del otro como antes. Juan Ghione, quien encabezara la lista de concejales en el 2017, dejó su histórica banca en el HCD para asumir meses después un puesto en el nuevo organigrama del legislativo. Reafirma a cada paso su identificación con el espacio liderado por Sergio Massa. Pero Marco Colella, su delfín, ya no lo hace y desde hace varios meses trabaja para montar su propio armado político, uno que le permita acercarse más al núcleo del peronismo local. "Estamos convencidos de que el camino es la unión del peronismo", aseguran desde ambas posiciones, aunque es evidente que cada una elige su propio modo de transitarlo. "Formo parte de la mesa de la Primera Sección Electoral de la provincia y tenemos desarrollado desde ahí la estrategia de trabajo", aclaró ayer el exconcejal Ghione en diálogo con LAD. Afirmó que en el FR "cada uno tiene su rol", dándolo por contado aun a Colella dentro. "Todas las presentaciones que se han hecho en el HCD en este período legislativo tienen que ver con la integración del trabajo común que hemos desarrollado todo este tiempo", explicó Ghione, quien definió a su colega como "la voz del Frente Renovador en el Concejo Deliberante". "Seguimos trabajando en el Frente Renovador, con Juan en otra actividad y Marco en el ámbito legislativo, fortaleciendo su equipo", respondieron desde el entorno de Colella ante la consulta de este medio. "Marco sigue perteneciendo al frente", confirmaron. No obstante, reconocieron que "se encuentra trabajando para formar una nueva agrupación". Buena parte de este renovado rumbo Colella lo delineó en el verano. Fue uno de los impulsores de Ghione como secretario de Legal y Técnica del HCD, cargo creado a partir de la reforma de Sergio Roses al deliberativo. A partir de ahí -decía en los albores del 2018-, con dos años de ruedo como concejal, quería empezar a tomar vuelo propio. Fue esa misma reforma del HCD la que le permitió a Colella formatear a sus colaboradores más cercanos. Con él ya trabaja el asesor que le corresponde a su unibloque; también un nuevo administrativo que vino a reemplazar a Mayra, una de las hijas de Ghione, quien rotó al área legal del Ejecutivo municipal. La faceta pública tampoco oculta los cambios. Hace tiempo que en sus publicaciones en redes sociales y partes de prensa Colella no se referencia ni con el Frente Renovador, Massa o el mismo Ghione. Por su parte, la prensa de quien fuera estrecho colaborador de Jorge Varela se ha limitado a distribuir gacetillas con información del FR provincial y nacional. Sin embargo, el prisma político con el que miran el panorama actual es similar. "Es necesario intentar coincidir y hacer frente el próximo proceso electoral con la mayor unidad posible con los distintos sectores que forman parte de la oposición, y tener una identidad para ser competitivos a la hora de salir a pelear espacios de poder", sostiene Ghione. "Estamos convencidos que el camino es la unión del peronismo de cara a ganar las elecciones de 2019. Es momento de dejar los egos personales y construir un espacio que lleve al peronismo a la gestión de Campana", dijeron desde el entorno de Colella. Y, en ese sentido, destacaron "el excelente vínculo y trabajo en conjunto en muchos temas" de Colella con el bloque del PJ-Unidad Ciudadana, uno de los horizontes que se abren a su paso.

