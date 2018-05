La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 104 viviendas: advierten sobre la venta fraudulenta de propiedades







Ante anuncios publicitarios sobre la venta de inmuebles pertenecientes al plan Federal, la Dirección de Hábitat del Municipio comunica que estos no pueden ser adquiridos por compra-venta entre particulares. Luego de que se publicaran diversos anuncios sobre la venta de inmuebles pertenecientes al plan Federal "104 viviendas", la Dirección de Hábitat del Municipio advierte que la comercialización de dichas propiedades es fraudulenta. Según informaron, "estos inmuebles no están en situación de ser incluidos en el negocio inmobiliario ni tienen viabilidad de ser adquiridos por compra-venta entre particulares". Desde el Municipio precisaron que cualquier operación comercial que tenga por objeto la venta una de las viviendas sociales es de carácter fraudulento. Por ultimo comunicaron que en caso de concretarse la venta, "ni el comprador ni el vendedor podrán posteriormente ser titulares de la adjudicación definitiva".

#Adelanto Plan habitacional 104 viviendas: el Municipio comunica que estos no pueden ser adquiridos por compra-venta entre particulares. pic.twitter.com/ym6qFh0Van — (@frandrioli) 15 de mayo de 2018

