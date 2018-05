La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 Voley:

Por la quinta fecha de la División de Honor, se impuso 3-1 como local con parciales de 25-19, 25-27, 25-13 y 25-21. De esa manera llegó a los 10 puntos y quedó en la quinta posición. Mañana visita a Vélez Sarsfield. La Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana confirmó su levantada en la División de Honor (máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley) al superar 3-1 como local a Boca Juniors el último sábado. De esta manera, los dirigidos por Miguel Mudir cosecharon su tercera victoria consecutiva después de un arranque de dos derrotas. Así, ya suman 10 puntos y se ubican en la quinta posición de una tabla que lidera la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con 14 unidades. Ante Boca, el Tricolor sacó adelante en cuatro sets un partido complicado y lo hizo con autoridad, especialmente luego de perder el segundo parcial de manera ajustada. Finalmente, los números de la victoria del CCC fueron: 25-19, 25-27, 25-13 y 25-21. "Jugamos un buen partido. Recibimos muy, defendimos bastante y tuvimos volumen de juego", explicó el entrenador Miguel Mudir. En ese sentido se destacó el líbero Michele Verasio, que tuvo 70% de eficacia. En tanto, en ataque, lo más destacado del Tricolor volvió a pasar por las manos de Lucas Gregoret (15 puntos) y de Mauricio Viller (13), mientras que Facundo Funes aportó 9 y también un cruce picante con el centra Gabriel Arroyo (ex CCC) que valió una tarjeta roja por lado. "Al igual que en la victoria frente a San Lorenzo, logramos mantener el ritmo en todos los sets y eso lo aprovechamos cuando Boca decayó en algún momento", agregó Mudir. Con esta victoria, Ciudad de Campana llegó a tres consecutivas, que coinciden con la llegada del central Iván Postemsky. "Fue importante su incorporación, porque nos permitió finalmente tener a todo el plantel junto. Somos un equipo parejo, con muy buena actitud de juego, que necesita de todos. Y ahora nos estamos conociendo mejor, lo que está potenciando al equipo", remarcó Mudir respecto a esta serie de tres victorias en filas de Tricolor. El próximo rival de Ciudad será Vélez Sarsfield, en un partido que se jugará mañana miércoles en Liniers. Luego, el sábado, el CCC recibirá a Universidad de Buenos Aires. FECHA 5. La quinta fecha de la División de Honor se completó con los siguientes resultados: UAI 3 - Universidad de Buenos Aires 1; Ciudad de Buenos Aires 2 - River Plate 3; Estudiantes (LP) 3 - Ferro Carril Oeste 2; Universidad Nacional de La Matanza 1 - San Lorenzo 3; Municipalidad de Lomas de Zamora 1 - Vélez Sarsfield 3; Club Itaiano 3 - Bella Vista 1; y Estudiantil Porteño 2 - Náutico Hacoaj 3. POSICIONES: 1) Universidad Abierta Interamericana, 14 puntos; 2) Estudiantes (LP), 13 puntos; 3) Ferro Carril Oeste, 12 puntos; 4) River Plate, 11 puntos; 5) Ciudad de Campana, 10 puntos; 6) Náutico Hacoaj y Club Italiano, 9 puntos; 8) Ciudad de Buenos Aires y Boca Juniors, 8 puntos; 10) Vélez Sarsfield, 7 puntos; 11) San Lorenzo, 4 puntos; 12) Universidad de Buenos Aires, 3 puntos; 13) Municipalidad de Lomas de Zamora, 2 puntos; 14) UNLaM y Estudiantil Porteño, 1 punto; 16) Bella Vista, sin puntos. PRÓXMA FECHA. La sexta jornada de la División de Honor comenzará hoy con los partidos Boca Jrs vs UNLaM y Estudiantes (LP) vs Club Italiano. En tanto, mañana se presentará Ciudad de Campana como visitante frente a Vélez Sarsfield y también: Bella Vista vs. Estudiantil Porteño; Náutico Hacoaj vs. Ciudad de Buenos Aires; y UBA vs Municipalidad de Lomas de Zamora. En tanto, el jueves se enfrentarán River Plate vs UAI, mientras que Ferro Carril Oeste vs San Lorenzo recién se jugará el 20 de junio.

ATAQUE PICANTE. EL PUNTA TRICOLOR FACUNDO FUNES REMATA SOBRE EL BLOQUE DE GABRIEL ARROYO (EX CCC). POR DISCUSIONES ENTRE AMBOS, EL ÁRBITRO DEL ENCUENTRO MOSTRÓ UNA TARJETA ROJA POR LADO.



