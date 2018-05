La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 El dólar subió ayer un 7,3% y cerró a $25,52







En tanto, el BCRA deberá superar hoy una verdadera prueba de fuego ya que debe afrontar vencimientos de Lebac por $ 640.000 millones. Se trata de unos 30.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas. Un día antes de un enorme vencimiento de Lebac previsto para hoy, que será clave para determinar el nivel de liquidez del mercado, los inversores optaron por dolarizar sus carteras. Por esto, el dólar se disparó ayer lunes un 7,3% ($ 1,7) a $ 25,52 en agencias y bancos de la city porteña. Fue en línea con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde la divisa trepó un 7,4% ($ 1,70) a $ 24,99 en una rueda donde la demanda por cobertura estuvo sólida e impulsó un avance que sólo encontró límite preciso cuando el Banco Central ofreció u$s 5.000 millones en el primer tramo de la rueda, de los cuales vendió u$s 408 millones en la última media hora. Además, también apareció el Banco Nación, con ventas por u$s 200 millones a precio de mercado. La autoridad monetaria, de esta manera, lleva vendido casi u$s 7.000 millones desde el 23 de abril, período en el cual la divisa se disparó un 24,6%. Los precios, en este sentido, tuvieron un recorrido irregular que en algún momento del día mostró retrocesos pero que, ya sobre el final, alcanzaron a tocar el nivel de intervención oficial. En este contexto, el volumen operado cayó un 18% a u$s 1.326 millones. Los valores máximos, en este sentido, se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 25, que si bien fue de poco monto sirvió para testear que la postura de venta del BCRA por US$ 5.000 millones estaba disponible en el mercado. La percepción de la intención de la autoridad monetaria pareció estimular la aparición de ofertas de otros jugadores que alimentaron la oferta y llevaron los precios a tocar mínimos en los $ 24,50, un $1,24 arriba del cierre anterior. Con muchos altibajos y cambios de tendencia, los precios fueron oscilando hasta que ya sobre el final los pedidos de compra se acentuaron y tomaron la opción del Central efectuando compras al precio de regulación. De esta manera, se vivió la jornada previa a la "megalicitación" de Lebac de hoy martes, en la que el BCRA deberá superar una verdadera prueba de fuego ya que debe afrontar vencimientos por unos $ 640.000 millones (unos 30.000 millones de dólares), más de la mitad de las reservas. En ese marco, tanto el Gobierno como los operadores descuentan que bancos y sector público (concentran el 60% del monto que vence) aportarán a la renovación de Lebac. El restante 40% está en manos privadas.

LAS PIZARRAS DE LA "CITY PORTEÑA", MARCANDO EL ALZA DEL DÒLAR AYER. Eduardo Buzzi: "No estaría mal un dólar de 26 pesos" El ex Presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afirmó que la divisa estaba atrasada y señaló que el tipo de cambio alto "es una buena noticia para los productores de exportación". Referente de la lucha política que el sector agropecuario llevó adelante durante los gobiernos de Cristina Fernández, analizó la situación económica que vive el país y hasta aseguró que la fuerte devaluación de los últimos días es una buena noticia para el campo. Buzzi, alejado incluso hasta de la Federación Agraria, sostuvo que con el actual valor del dólar, el país recupera la competitividad que había perdido, aunque dejó en claro que no ve con malos ojos algún corrimiento cambiario más. "Ahora estamos en un valor con el que regresa la competitividad que habíamos perdido hace un año atrás. Curiosamente, comparto lo que dijo (Cristiano) Ratazzi, de que no estaría mal un dólar de $26. Pero que no se pase", afirmó.

El dólar subió ayer un 7,3% y cerró a $25,52

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: