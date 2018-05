La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 Breves: Noticias de Actualidad







PROCESADOS POR HOTESUR: El juez federal Julián Ercolini procesó este lunes por lavado de dinero a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia.- PREPARAR EL PARO: El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Juan Carlos Schmid convocó este lunes a los sindicatos a "preparar el terreno" de cara a una medida de fuerza general.- ARRANCÓ EL HOT SALE: Una nueva edición de la campaña virtual "Hot Sale" comenzó este lunes con descuentos de hasta 60 por ciento.- CONFLICTO SIN PAZ: Al menos 12 palestinos resultaron heridos en choques con soldados israelíes este lunes en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel.- PREPARAR EL PARO El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Juan Carlos Schmid convocó este lunes a los sindicatos a "preparar el terreno" de cara a una medida de fuerza general en rechazo de los aumentos de tarifas, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y posibles cambios en la legislación laboral. "Tenemos que trabajar el paro, para que el resto de la ciudadanía acompañe esta medida. Nada se gana sin organización.Si no estamos organizados vamos a conducirnos al fracaso", afirmó Schmid. ARRANCÓ EL HOT SALE Una nueva edición de la campaña virtual "Hot Sale" comenzó este lunes con descuentos de hasta 60 por ciento, por lo que el sector empresarial aguarda con expectativas su desarrollo en un intento por lograr una recuperación en el consumo. El evento cibernético, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cuenta con más de 450 empresas participantes que ofrecen sus descuentos en diez categorías diferentes. CONFLICTO SIN PAZ Al menos 12 palestinos resultaron heridos en choques con soldados israelíes este lunes en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, indicaron las autoridades de este territorio palestino horas antes de la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Este lunes miles de palestinos se concentraron en diferentes puntos cercanos a la frontera y pequeños grupos se acercaron a la valla de seguridad fronteriza custodiada por soldados israelíes. Estos pequeños grupos intentaron asaltar la valla y lanzaron piedras en dirección de los soldados que respondieron con disparos. PROCESADOS POR HOTESUR El juez federal Julián Ercolini procesó este lunes por lavado de dinero a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, a raíz del alquiler de plazas hoteleras de la firma Hotesur y los "retornos" que habría pagado el empresario Lázaro Báez. El magistrado trabó embargos de hasta 800 millones de pesos y dictó, además, el procesamiento de Báez y su hijo Martín; de Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; de la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado; y de Osvaldo Sanfelice, quien administraba los negocios inmobiliarios de los Kirchner. El fallo además incluyó el embargo sobre los más de 4 millones de dólares encontrados a nombre de Florencia Kirchner en cajas de seguridad de distintos bancos.



Breves: Noticias de Actualidad

