Un libro que ayuda a vivir y a desafiar la adversidad

El sábado 19 Elizabeth del Ré presentará su ópera prima literaria "Poniendo el Pecho". Será en el Colegio Armonía y durante el encuentro habrá un stand para donar pelo. "Es un libro para mujeres y hombres que le ponen el pecho a situaciones diferentes y difíciles". "Siempre digo que soy protagonista, como si mi vida fuera una serie y la temporada de Poniendo el Pecho tuvo momentos muy difíciles pero a su vez muy buenos, ya que hay mucho para rescatar. Una serie que solo Dios sabe cuántos capítulos va a tener", así enfrenta con entereza la vida Elizabeth Del Ré (49) con quien mantuvimos una charla emotiva que nos deja un aprendizaje. El próximo sábado 19 a las 18 hs. en el Colegio Armonía (Vicente López 730) presentará a la comunidad en un encuentro abierto, su primer libro: "Poniendo el Pecho", que llevó un año de preparación. No es cualquier libro, es su historia. Dividido en 25 apartados y con imágenes, Del Ré cuenta que hay capítulos correlativos de su historia y del proceso, algunos más divertidos, otros que van a hacer llorar. "Es un libro que no es sólo para leer; tiene desafíos al lector y al finalizar uno se encuentra con Poniéndole el pecho: palabras al corazón, palabras de desafío o aliento, palabras de levántate y hace". Escribir era su cuenta pendiente que, al ser la secretaria de su marido (el Dr. Kazanski) imaginaba un título como "Historias de una Sala de Espera", ya que "una aprende y ve mucha cosas, comportamientos de la gente, chistes, momentos graciosos y otros tristes". Sin embargo la vida la sorprendió con un diagnóstico adverso de cáncer y después de su primera cirugía en noviembre del 2015, al llegar al cuarto, recuerda que lo miró a su esposo y le dijo "no soy la misma, no voy a volver a serlo y si Dios me da vida voy a escribir un libro". En dos meses tuvo tres cirugías. Entre estudios, mastectomía, drenajes, dolores y cicatrices, la idea del libro se iba gestando. Había capítulos que, asegura, le brotában naturalmente y otros que no los podía escribir porque eran muy íntimos. La idea del libro fue mutando. Al principio era para mujeres que habían pasado por esta misma enfermedad, pero luego se preguntó: "¿A qué le estoy poniendo el pecho? No era a un cáncer, quizás era a otra cosa. ¿A qué le doy valor? Es todo un cimbronazo muy fuerte", nos cuenta. Hoy sabe que "Este es un libro para mujeres y hombres que le ponen el pecho a situaciones diferentes y difíciles. A mí me tocó esta realidad". SU ENFERMEDAD Cuando habla de síntomas menciona dos puntos claves: ella no aguantaba los corpiños con aros unos meses antes que le detectaran el cáncer. Estaba en un proceso que quería verse bien y había bajado de peso con una nutricionista. Al adelgazar un día se tocó una de sus lolas y descubrió un bulto. Eli (como le dicen) hace hincapié a eso último, hacerse controles periódicos, sin importar la edad, ya que todas las mujeres están expuestas. Hay muchos mitos, mentiras y mala información sobre el tema. Ya al hablar de tratamiento detalla que fue muy buena paciente y que lo toleró bien. "Uno escucha la palabra y le tiene un poco de miedo, pero siempre digo que hay que dejar actuar a los médicos. Nunca indagué nada en la computadora pero si le pregunté a los médicos". Actualmente tiene controles oncológicos cada seis meses y una medicación que deberá tomar por diez años. Su "dream team": Néstor, su marido; Flor y Axel, sus hijos; su madre y los amigos de fierro; son su gran sostén y su humor dependió mucho de su actitud. "Madre y esposa, siempre me sentí el motor de mi casa, cuando este último se averió, todos los demás tuvieron que empujar. Y así hizo mi familia. No me soltaron la mano, me abrazaron cuando pudieron. No es nada fácil". Se calcula que una de cada ocho mujeres puede desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. En Argentina, según las estadísticas, se detectan entre 15.000 a 20.000 nuevos casos por año. Más del 90% puede curarse. Sin embargo, el Instituto Nacional del Cáncer indica que, 5.600 mujeres mueren cada año en el país por este motivo. La principal razón es el desconocimiento y el no tomar conciencia. Pero Eli es más fuerte y asegura "hay que seguir poniendo el pecho sin miedo, valorar y agradecer todo lo que tenes y aferrarte a Dios que él no fallará". EL LIBRO De los muchos momentos que le pasan por su cabeza, rescata uno que la atraviesa y la conmueve y que lo trasladó a su libro. En el capítulo que titula: "Y Salomón tenía razón", Eli nos cuenta: "Soy una persona que me gusta mucho abrazar, es mi forma más fácil e intensa de transmitir que te quiero y que sos importante para mí. Durante todas las cirugías nadie podía darme un abrazo. Eso para mí fue durísimo. Tuve que aprender a esperar y ellos también a mí. Cada uno tiene su manera de expresar el amor la mía es mediante el abrazo". Invitando a la comunidad, confiesa tener mucha incertidumbre por lo que viene pero estar feliz de ya tenerlo realizado, "es una historia que me atraviesa a mí y me da satisfacción que sea en esta ciudad, la de mí familia y de mis antepasados donde pueda presentar mi libro; donde transmití lo que viví, lo que vivo y además compartir mi Fe en Dios". Con un poco de humor cierra "Me encantaría compartir parte de mi vida, es la parte fuerte de la temporada que no te podes perder y así poder alentar a los que le están poniendo el pecho a la vida". ELIZABETH Y LA FE En "Poniendo el Pecho" Elizabeth plasma su Fe en Dios. "Soy una persona que creo en Dios como creador del Universo, como creador de mi vida y creador de cada una de mis células". En momento donde se complica la vida tiene que salir la Fe que uno aprendió y que uno ejercitó. "En medio de los quirófanos, tratamientos y estudios; yo tengo que estar aferrada a Dios". CONCIENTIZACIÓN Elizabeth cree que este evento debe servir para poder ayudar y replicar diferentes acciones, adelantó que habrá un stand para las mujeres que quieran donar pelo. "Vienen Mechas Solidarias Mercedes, el que quiera traer pelo que lo haga; también habrá voluntarias que hagan el corte. La caída de pelo para una mujer es muy dolorosa y comprar peluca es muy costoso. Es un aporte muy positivo y se de lo que están hablando". También tiene en mente la fecha del 19 de octubre (Día Internacional del Cáncer de Mama) para poder realizar alguna acción para concientizar a la gente de Campana. #Adelanto: Elizabeth del Re presentará su libro "Poniendo el Pecho". Será el próximo sábado 19 a las 18 hs. en el Colegio Armonía https://t.co/RcV0D3eYiB pic.twitter.com/R2S4mXkr0f — (@frandrioli) 15 de mayo de 2018

