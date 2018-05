La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 Rugby:

El CCC volvió a ganar y quedó como único líder







El XV Tricolor venció 43 a 19 a Almafuerte como visitante y con 19 puntos es el puntero de la Zona B de la Tercera de la URBA. Cuatro victorias en cuatro presentaciones. Y en tres de ellas, con punto bonus. Así, aprovechando también el empate de Los Pinos y que Beromama tuvo fecha libre, Ciudad de Campana se convirtió en el único líder de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El pasado sábado venció 43 a 19 como visitante a Almafuerte, en un partido disputado en Ciudad Evita, donde el CCC logró imponer su dinámica para cosechar su cuarta victoria consecutiva, luego de los triunfos sobre Porteño de General Rodríguez, Floresta y Ezeiza Rugby. Ante Almafuerte, el coach César Gigena dispuso la siguiente formación: Carlos Saya (Tomás Tourn), Leonardo Vega, Ariel Molina (Nicolás Toledo); Andrés Moreno, Nahuel Toledo (Laureano Salas); Carlos Díaz, Gabriel Pujol, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Lorenzo Domínguez, Julián Agostino, Alexis Vélez, Facundo Cerda (Nazareno Alaguibe); y Cristian Giles Delguis. En Ciudad Evita, el Tricolor arrancó abajo, porque Almafuerte se adelantó 5-0 a los 6 minutos mediante un try. Y después debió trabajar para dar vuelta el resultado, situación que concretó con dos tries apoyados y convertidos por el apertura Juan Calvi a los 28 y 33 minutos respectivamente. Así pasó a ganar 14-5. Luego, Almafuerte volvió a vulnerar el ingoal del CCC y sobre el cierre de la primera mitad, un penal de Calvi dejó las cosas 17-12 para el equipo de nuestra ciudad. El arranque del segundo tiempo sería decisivo. Al minuto, Cristian Giles Delgui apoyó el tercer try del Tricolor (convertido por Calvi) y con esa ventaja (24-12), el conjunto de César Gigena se afirmó en el terreno de juego. Y posteriormente pudo definir el pleito con otros tries marcados por Nazareno Alaguibe y Alexis Vélez a los 15 y 25 minutos respectivamente, para llevar la diferencia a 26 puntos (38-12). En el cierre del juego, Almafuerte conquistó su tercer try, mientras que en el último minuto, Calvi anotó también su tercero para ponerle cifras definitivas (43-19) a un encuentro en el que sumó 28 de los 43 puntos de Ciudad de Campana. El próximo compromiso del CCC será el sábado, cuando reciba la visita de Sociedad Hebraica en busca de un nuevo triunfo que le permita extender este arranque positivo que lo tiene invicto y como único líder de la Zona B de la Tercera División de la URBA. RESULTADOS FECHA 4: Sociedad Hebraica 3-3 Los Pinos; Almafuerte 19-43 Ciudad de Campana; Ezeiza Rugby 7-73 Mercedes Rugby; Floresta 49-27 Rivadavia Lobos; Porteño 31-46 Berisso Rugby. Libre: Beromama. POSICIONES: 1) Ciudad de Campana, 19 puntos; 2) Los Pinos, 16 puntos; 3) Mercedes Rugby, 15 puntos; 4) Beromama, 14 puntos; 5) Berisso Rugby, 9 puntos; 6) Sociedad Hebraica, 8 puntos; 7) Floresta Rugby, 6 puntos; 8) Porteño de General Rodríguez, 4 puntos; 9) Rivadavia de Lobos, 1 punto; 10) Almafuerte y Ezeiza RC, sin punto. PRÓXIMA FECHA: Berisso Rugby vs Floresta Rugby; Rivadavia Lobos vs Ezeiza Rugby; Mercedes Rugby vs Almafuerte; Ciudad de Campana vs Sociedad Hebraica; Los Pinos vs Beromama. Libre: Porteño de General Rodríguez.



FESTEJO COMPLETO. GRACIAS A LOS SEIS TRIES QUE ANOTÓ EN EL PARTIDO, TRES DE ELLOS MARCADOS POR JUAN CALVI, CIUDAD SE LLEVÓ ELPUNTO BONUS DE CIUDAD EVITA.



