El boxeador de nuestra ciudad perdió por KO en el tercer round tras recibir un gancho al hígado en una velada que se desarrolló en Bolton, en las afueras de Manchester. "Fue un descuido", señaló en diálogo con La Auténtica Defensa en su regreso al país. El sábado, el boxeador campanense Juan Adrián Monzón (31 años) completó su segunda experiencia internacional al enfrentar al inglés Reece Cartwright (23), quien lo derrotó por KO en el tercer de una velada desarrollada en Bolton, en las afueras de Manchester, Inglaterra. El púgil inglés aprovechó su mejor talla (1,90 metros) para mantener siempre a distancia a Monzón y dominar una pelea que definió con un gancho al hígado. "Fue un descuido en el tercer round, dejé las manos muy arriba y me impactó de lleno en el hígado. Me quedé sin aire", le explicó Monzón a La Auténtica Defensa tras regresar ayer al mediodía a nuestro país. "Me faltó golpear más, tener mejor distancia para llegar a golpearlo. Se complicaba para arrinconarlo. Con su buena talla y con los brazos me tuvo lejos", agregó "El Escocés" en relación a su contrincante. Sin embargo, para Monzón se trató de otra experiencia importante: "Fue espectacular, el año pasado había ido a Australia, pero esto fue mejor, porque se vive más intensamente el boxeo. La gente se portó muy bien y el lugar era impecable", señaló en relación al espacio donde se realizó la velada, ubicado en el mismo complejo donde se encuentra el estadio del Bolton Wanderers. "Fue otra gran experiencia. Es un lugar más que pude conocer y que nunca me imaginé hacerlo. Para mí, que vivo en La Josefa, llegar a Inglaterra era impensado", expresó el boxeador local, que quedó con registro de 8 victorias, 2 derrotas y 3 empates en el campo profesional. "Ahora será tiempo de descansar y después volver a los entrenamientos. Tengo que rescatar lo que hice bien y corregir lo que se hizo mal", concluyó Monzón, quien es entrenado y manejado por Juan Manuel y Enrique Witt. Su rival, Reece Cartwright, obtuvo su 21ª victoria en 22 peleas (12 de ellas por nocaut) desde su debut profesional en 2014. El nacido en Leeds supo ganar el Título Mediano Juvenil de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y muestra una ascendente carrera. El combate de fondo de la velada desarrolla en Bolton terminó en victoria de Hughie Fury (21-1-0), quien se quedó con el Título Británico de los Pesados al vencer a Sam Sexton (24-4-0).

TALLA MAYOR. EL INGLÉS, DE 1.90 DE ALTO, IMPUSO CONDICIONES A PARTIR DE SU MAYOR ALCANCE. MONZÓN HIZO UN TRABAJO PROLIJO, PERO SUCUMBIÓ EN UN GOLPE AL HÍGADO.



