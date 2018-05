La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 Camino al Mundial:

Incluye a tres futbolistas que no habían sido convocados anteriormente por el entrenador: el arquero Franco Armani y los volantes Ricardo Centurión y Rodrigo Battaglia. La lista definitiva de 23 la confirmará el DT el próximo lunes. El entrenador Jorge Sampaoli oficializó ayer la lista de 35 jugadores preseleccionados por Argentina para el Mundial de Rusia 2018. Así, se confirmó la inclusión de tres jugadores que no habían sido citados nunca anteriormente por el director técnico: el arquero Franco Armani y los volantes Ricardo Centurión y Rodrigo Battaglia, mientras que el nombre de Cristian Ansaldi (lateral izquierdo del Torino de Italia) terminó siendo también una de las "sorpresas" en este listado preliminar. En tanto, entre los jugadores que alguna vez fueron convocados por Sampaoli y finalmente quedaron afuera de esta lista de 35 se encuentran los arqueros Gerónimo Rulli y Agustín Marchesin; los defensores Emanuel Mammana, Guido Rodríguez, Nicolás Pareja, Milton Casco, Fabricio Bustos y Emiliano Insúa; los volantes Alejandro "Papu" Gómez, Augusto Fernández, Javier Pastore, Emiliano Rigoni, Fernando Gago, Erik Lamela, Matías Kranevitter y Fernando Belluschi; y los delanteros Joaquín Correa, Darío Benedetto, Lautaro Acosta y Ángel Correa. La confirmación de los 35 nombres llegó a través de las redes sociales de la Selección Argentina. Así, los futbolistas escogidos fueron reservados ante la FIFA, hasta que Sampaoli anuncie los 23 convocados definitivos. Según se informó, eso ocurrirá el próximo lunes en el predio "Julio Grondona" de Ezeiza, en una conferencia de prensa que encabezará el propio entrenador antes de iniciar los entrenamientos. LA LISTA DE 35 PRESELECCIONADOS Arqueros: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Nahuel Guzmán (Tigres) y Franco Armani (River). Defensores: Eduardo Salvio (Benfica), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolás Otamendi (Manchester City), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Nicolás Tagliafico (Ajax), Ramiro Funes Mori (Everton), Germán Pezzella (Fiorentina) y Cristian Ansaldi (Torino). Mediocampistas: Lucas Biglia (Milan), Ever Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Enzo Pérez (River), Pablo Pérez (Boca), Leandro Paredes (Zenit), Guido Pizarro (Sevilla), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa), Ricardo Centurión (Racing), Ángel Di María (PSG), Diego Perotti (Roma) y Maximiliano Meza (Independiente). Delanteros: Paulo Dybala (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Lionel Messi (Barcelona), Mauro Icardi (Inter), Lautaro Martínez (Racing) y Cristian Pavón (Boca).

