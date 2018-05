La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/may/2018 Resonancia magnética







Es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. No se emplea radiación (rayos X). Las imágenes por resonancia magnética (IRM) solas se denominan cortes. Se pueden almacenar en una computadora o imprimir en una película. Un examen produce docenas o algunas veces cientos de imágenes. Los diferentes tipos de IRM incluyen: -Resonancia magnética del abdomen -Resonancia magnética cervical -Resonancia magnética del tórax -Resonancia magnética de la cabeza -Resonancia magnética del corazón -Resonancia magnética lumbar -Resonancia magnética pélvica -Angiografía por resosancia magnética -Venografía por resonancia magnética Forma en que se realiza el examen A usted le pueden solicitar que use una bata de hospital o prendas de vestir sin broches metálicos (como pantalones de sudadera y una camiseta). Ciertos tipos de metal pueden causar imágenes borrosas. Usted se acostará sobre una mesa angosta, la cual se desliza dentro de un tubo grande similar a un túnel. Algunos exámenes requieren de un tinte especial (medio de contraste). La mayoría de las veces, el tinte se administra a través de una vena (IV) en la mano o el antebrazo antes del examen. Este medio de contraste ayuda al radiólogo a observar ciertas zonas más claramente. Se pueden colocar pequeños dispositivos, llamados espirales, alrededor de la cabeza, el brazo o la pierna o alrededor de otras zonas que se vayan a estudiar. Estos ayudan a enviar y recibir las ondas de radio y mejoran la calidad de las imágenes. Durante la resonancia magnética, la persona que opera la máquina lo vigilará desde otro cuarto. El examen dura aproximadamente de 30 a 60 minutos, pero puede demorar más tiempo. Preparación para el examen A usted se le puede solicitar no comer ni beber nada durante un período de 4 a 6 horas antes del examen. Dígale a su proveedor de atención médica, si usted le teme a espacios cerrados (sufre de claustrofobia). Le pueden dar un medicamento para ayudarlo a que le dé sueño y que esté menos ansioso, o su proveedor puede recomendar una resonancia magnética abierta, en la cual la máquina no está tan cerca del cuerpo. Antes del examen, dígale a su proveedor si usted tiene: -Válvulas cardíacas artificiales -Clips para aneurisma cerebral -Desfibrilador o marcapasos cardíaco Implantes en el oído interno (cocleares) -Enfermedades renales o diálisis (posiblemente no pueda recibir el medio de contraste) -Articulaciones artificiales recientemente implantadas -Stents (endoprótesis) vasculares Razones por las que se realiza el examen: Tener una resonancia magnética junto con otros métodos imagenológicos con frecuencia puede ayudar a su proveedor a elaborar un diagnóstico. Riesgos: La resonancia magnética no usa ninguna radiación. No se ha informado de efectos secundarios a causa de los campos magnéticos y las ondas de radio.



Resonancia magnética

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: