"La Hora Rogacionista" celebra hoy sus 600 programas al aire

"Siempre Dios nos da un contenido y nos alimenta para que nosotros a su vez contemos cosas buenas, lindas y que renuevan el acompañamiento", así sintetiza Alicia Torres su trabajo diario. Hoy el programa especial será de 20 a 21:30 horas por FM Santa María, 91.3. La Hora Rogacionista es, como indica su lema, un programa destinado a la familia y abierto a la comunidad, que surge en primavera del año 2002, por iniciativa de la Unión de Padres del colegio Rogacionista Padre Aníbal María Di Francia. "Al comienzo eran Gastón Molina, Agustín Duff, Sergio Pandiani. La esposa de Agustín y Sergio ayudaban, la Familia Romero y Gerardo Frangullo", rememora Alicia Torres Di Prinzio actual conductora del programa radial junto a Rodrigo Golán. Se transmite por FM Santa María 91.3 que pertenece al Obispado de Zárate-Campana, ubicada en Av. Varela 409 los miércoles de 20 a 21 horas. El programa ofrece información referente a la labor de la Congregación Rogacionista en el mundo, y a nivel local, del colegio Padre Aníbal, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y de las actividades que se desarrollan en las distintas pastorales que trabajan en la Parroquia y sus Capillas. Sergio Pandiani fue quien invitó a Torres en aquel tiempo a leer algo en el programa sobre el Padre Aníbal, "su obra fue maravillosa". Luego los integrantes fueron mutando hasta el día de hoy que Torres es la cara visible y tiene muchas anécdotas "me quedé poniendo lo mejor de mí, que La Hora Rogacionista esté y funcione". Colaboran desde los estudios invitados que tratan sobre estos temas y otros de interés general y cotidiano. La comunidad educativa participa mostrando sus proyectos. El programa radial ofrece información actualizada sobre los horarios de misas, actividades pastorales, avisos parroquiales, columnas de opinión de sacerdotes y de profesionales, entre otras cosas. Asimismo, podrán brindar su opinión, "darnos sus consejos o sugerencias, siempre con total libertad y profundo respeto". El programa se basa en el Evangelio de Mateo 9:38, que dice "Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies" que hace referencia "al carisma, a la oración por las vocaciones, rezamos por las vocaciones ya que estas tienen que ver con cosas que nos gusten a todos, no de temas sacerdotales. El hecho de tener una vocación, usar esos dones que Dios nos da, y ponerlos al servicio de los demás". Torres agradece a todas las personas que colaboran y la presencia y el aporte de forma constante del padre Giovanni Guarino y de María de los Ángeles Cozzo. Además cuenta con la ayuda cibernética de Edith Barreto quien se encarga de la página del Facebook: La Hora Rogacionista. Por último no se olvida de todos los colaboradores que han pasado como Verónica Cabral, Antonella Ferrari, Elías Duff, Delfina Felizia, Paloma Colombo, ni de la FM Santa María que los cobija; Carolina Martinolli, Emanuel Garios y Gastón Molina, su director y detalla "estamos en casa y siempre nos reciben de muy buena manera, nos hacen sentir cómodos". Torres hace un agradecimiento a la comunidad campanense: "Muchas gracias por participar, por escucharnos, a todas las Pastorales e instituciones por confiar en nosotros. Darle importancia a la promoción humana, es fundamental. Algunas cosas que decimos acá repercuten y regocija saber que estás haciendo algo pequeño pero que ayuda al otro". También recuerda a personas que ya no están físicamente, como Graciela Coria: "Participó con nosotros muchos años en la radio. Sé que nos estará acompañando y festejará con nosotros, por supuesto". La conductora hace otro paréntesis en la charla y cuenta un detalle: este miércoles 16 de mayo se cumplen 14 años de la Canonización del Padre Aníbal María Di Francia; "Con eso te resumo un poco lo que siento, lo que sentimos los que estamos acá; la felicidad de festejar las dos fechas tan importantes". El programa cuenta con la bendición de Dios y María y el empuje especial del San Aníbal. "Siempre Dios nos da un contenido y nos alimenta para que nosotros a su vez contemos cosas buenas, lindas y que renuevan el acompañamiento. Tenemos una repercusión bastante importante en la congregación. El que viene acá se va contento y además se lleva su sticker de regalo".

EL EQUIPO COMPLETO DE "LA HORA ROGACIONISTA": ALICIA TORRES, RODRIGO GOLAN, EDITH BARRETO, MARIA DE LOS ANGELES COZZO Y EL PADRE GIOVANNI GUARINO





Alicia Torres junto a Rodrigo Golán en pleno programa "la hora rogacionista"



LA OPINIÓN DE GASTÓN MOLINA, DIRECTOR DE LA RADIO "Es lindo que se pueda continuar haciendo este tipo de programas. Los felicito porque vienen, cumplen, se preocupan. Tienen siempre la información actualizada y buscan algo nuevo". Molina destaca que aunque no sean profesionales de la radio, el medio le da el espacio y la posibilidad de "hacerlo de forma voluntaria y, como aporte a la comunidad rogacionista, es grandioso".



GASTÓN MOLINA, DIRECTOR DE LA RADIO

Que lindo entrevistarlos. Mañana 600 programas de La Hora Rogacionista @GasMolinaOK #Alicia Imperdible de 20 a 21:30 horas pic.twitter.com/MeJLtiMDyx — Magui Felizia (@mawifelizia) 15 de mayo de 2018 16 de mayo: "La Hora Rogacionista" celebra sus 600 programas al aire. "Siempre Dios nos da ... https://t.co/yaR4oNCsJY #RadiosyPodcasts — Magui Felizia (@mawifelizia) 16 de mayo de 2018 Felicitaciones por los 600 programas a "La hora Rogacionista" https://t.co/KLrPMUEVnd — Fernando Andrioli (@frandrioli) 16 de mayo de 2018

