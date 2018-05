La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 16/may/2018 Capacitación y Networking de Jóvenes Empresarios & Emprendedores







Representantes de JE-FEBA, FEBA, CAME Joven y JECAM se juntaron para plantear nuevos objetivos y ver cómo difundir sus actividades. "No sólo es lograr el contacto empresarial o comercial sino generar contacto personal y un tipo de relación más allá de lo laboral", explicó Federico Szir. En el marco de un espacio informal creado por la Cámara de Jóvenes Empresarios de Campana (JECAM) se charló junto a autoridades de La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), los Jóvenes Empresarios (JEFEBA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME joven) sobre como fomentar la agrupación libre de jóvenes empresarios y emprendedores, permitiendo impulsar y mejorar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado se trata de representar y difundir ante los organismos correspondientes a todos los asociados en demanda de leyes, decretos o resoluciones administrativas. Se investiga dentro y fuera del país las condiciones de los mercados para la colocación de los productos de sus asociados, e implementar las condiciones que sean necesarias para favorecer el comercio. Por último se propician congresos, exposiciones, ferias, con sus miembros, con entidades similares del país o del extranjero, tendientes a lograr conocimiento de los distintos mercados, tecnología, posibilitar transferencia de tecnología. Más de 40 emprendedores locales se hicieron presentes en la reunión que sirvió también para mostrar la nueva Comisión Directiva de la Cámara de Jóvenes de nuestra ciudad siendo Adriano Ferrari (Presidente), Rodrigo Arizmendi (Vicepresidente), Federico Szir (Secretario) y Luis María Sosa (Tesorero). En diálogo con el vicepresidente, enfatizó que está muy satisfecho con el trabajo que se lleva adelante. Pese a ser una organización reciente, la cámara tienen una gran cantidad de asociados. "Luego de golpear puertas en otras cámaras ya consolidadas en la ciudad, no encontrábamos espacios para opinar y participar; fue así que armamos esta nueva cámara que tiene personalidad jurídica propia". Arizmendi es el director de la consultora Normar y asesora generalmente a empresas PyMes para la certificación de normas de todo tipo; en diversas áreas como calidad, medio ambiente, alimentos, seguridad y salud laboral. "El certificado no lo otorgamos nosotros, sino que solamente asesoramos a la empresa para que alcance los requisitos y después un ente certificado acreditado por el Organismo Argentino de acreditación es quien audita a nuestros clientes y les termina otorgando el certificado". Federico Szir, secretario de JECAM agregó que este encuentro "es una buena manera de informar, no sólo lograr el contacto empresarial o comercial; sino generar contacto personal y un tipo de relación más allá de lo laboral. En términos general, las PyMes son las que sostienen el país, conforman el 80% de todas las empresas del país". Szir agradeció el apoyo fundamental de CAME, a nivel nacional y de FEBA a nivel provincial. Hay distintos tipos de emprendedores; desde la persona que tiene una idea pasando por la persona que es monotributista y que recién empieza, hasta llegar a gente que tiene años de emprendedor y tiene su empresa formada con empleados y toda una estructura mucho mayor. Cada empresa requiere su musculatura y "hay que empujar y asesorar a las personas con emprendimiento", enfatiza. "Cumpliendo uno de nuestros objetivos el de ser instrumento de articulación entre la comunidad de Campana y los diferentes actores sociales (públicos - privados), es que se enmarcan estas actividades de capacitación gratuitas, en donde a lo largo del año se estarán tocando temáticas de administración, economía, emprendedorismo, herramientas de financiamiento, entre otras. Invitamos formalmente a toda la comunidad a participar de las próximas actividades a realizarse", agregó el presidente Adriano Ferrari a La Auténtica Defensa. En la jornada hubo referentes de varios lugares, tal el caso de Alessandra Sivieri, de Vicente López; Roger Martins de Zarate y Sabrina Dimare de la Cámara de la industria de comercio de La Matanza; esta última es coordinadora de jóvenes empresarios y calificó estos encuentros como "muy provechosos y que deben seguir haciéndose ya que son espacios para intercambiar opiniones y estar en contacto". También participaron como invitados especiales Juan Pablo Bazan, Secretario ejecutivo de CAME JOVEN y Valeria Razzani, coordinadora del Conurbano oeste de JE-FEBA. A cargo de Corina Alfonso, Coach personal y organizacional; se realizaron diversas actividades para que los asistentes muestren su empresa o emprendimiento. Corina hace un año y medio trabaja de forma independiente y se gestó en la Cámara de Emprendedores de Vicente López, "allí me ayudaron a organizarme, a buscar ideas y generar nuevos contactos". Sin dudas el broche de oro de la reunión fue contar con la presencia de Pedro Peralta, nacido en Entre Ríos pero quien hace muchos años vive en Campana con su familia. "Muchos de nosotros teníamos ganas de escucharlo, es un empresario que, como me dijo él hace un rato, es más la historia de un luchador que de un exitoso", comentó Arismendi. Peralta tiene una empresa Oxyawa S.A. que se dedica a la construcción de equipamientos electromecánicos para tratar aguas limpias y sucias desde planta de tratamiento de agua potable hasta planta de tratamiento de líquidos cloacales. En dialogo con La Auténtica Defensa, sintetizó "uno se impregna de la energía de estos chicos que me hace bien. Hoy tenes que agudizar el ingenio, si no lo haces te quedas con una sola cosa y tenes muchas posibilidades de fracasar. El emprendedor puede llegar a ser exitoso si cumple. El gran capital del emprendedor es la responsabilidad", afirmó.

LA CAMARA DE JOVENES EMPRESARIOS BUSCA CONFORMAR UN ESPACIO DONDE LOS EMPRENDEDORES Y LAS PYMES ENCUENTREN HERRAMIENTAS PARA SER COMPETITIVAS EN UN MERCADO EXIGENTE SU EXPERIENCIA JUNTO A LA CÁMARA Pablo David Gutiérrez estuvo presente en la charla. Es la cara visible de Cervecería La Reserva. "La Cámara me acompañó desde 2015 con capacitaciones y asesoramiento de parte de los miembros". El joven cuenta que se nota el cambio; "nos abrió la mirada hacia lo que es el mundo empresarial y empezamos a tomar de otra manera las actividades diarias que se realizan como empresa familiar". Al principio era una organización chica y actualmente ya cuenta con empleados orientados. "Es importante atender a estas capacitaciones porque nos mantiene actualizados y nos ayuda a tener un termómetro de lo que es el mercado hoy en día". Destaca que estas capacitaciones y conferencias son de "altísimo nivel". Al ser los costos muy elevados para adquirir un local gastronómico, por ahora Gutiérrez se maneja con su stand móvil y asiste a diferentes eventos puntuales con propuesta variada según la época del año. VEINTIDOS AÑOS DE EMPRENDEDOR Gastón Boechat hace 22 años es parte de Newgraph, agencia digital con una visión integral del diseño. Presente en el encuentro comentó de forma sintética qué es el "Networking", eje de la charla; "es algo súper habitual para quienes están dentro de la cámara. Implica conocerse, relacionarse, saber a qué se dedica cada una de las empresas y cuál es su alcance. Gracias a este networking que se genera dentro de la cámara se genera las uniones transitorias de empresas (UTE)". En relación a lo que son las redes sociales remarcó que es más fácil comunicarse y que "no vinieron a ocupar un lugar sino a simplificar un poco el trabajo de todas las PyMes más jóvenes. Nos ponen emparejados con empresas más grandes". Argumentó que "la inversión publicitaria que se hace en redes sociales es mucho más corta y segmentada".

