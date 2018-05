La Rendición de Cuentas se vota mañana, pero no hay consenso sobre su aprobación

La oposición en su conjunto podría votar contra la contabilidad municipal del año 2017. Denuncia que es pobre el grado de acceso a la información. Desde el oficialismo afirman que las cuentas son sólidas y piden a los disidentes "un gesto" hacia la gestión. La Rendición de Cuentas municipal correspondiente al año 2017 se encamina a ser votada mañana, en una sesión especial previa a la segunda ordinaria del mes de mayo. En los últimos días, la oposición -en control de 11 concejales- ha manifestado críticas contra los niveles de acceso a la información, lo que siembra dudas sobre la aprobación de la contabilidad girada por la gestión Abella. La Auténtica Defensa confirmó que en los últimos días hubo una reunión entre los presidentes de bloques y funcionarios del ejecutivo municipal. Durante la misma, la jefa de Gabinete, Mariela Schwartz, y el secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette, intentaron contentar a las bancadas disidentes y allanar una vía de consenso; sin embargo, les dejaron en claro que ciertos datos no están obligados a entregarlos para su análisis. Dentro de ese marco, les pidieron un gesto a los concejales hacia el Gobierno y que acompañen la rendición. Desde el bloque oficialista ayer le expresaron a LAD su convicción en la solidez de la Rendición de Cuentas, aunque al mismo tiempo reconocieron que, frente al panorama de cuestiona-mientos opositores, tal vez no cuenten con los votos necesarios para su aprobación. "Uno puede tener su lectura política de los gastos, decir que hubiese invertido más acá que allá; pero no por eso puede votar en contra las cuentas, que en este caso son supera-vitarias", señaló un referente de Cambiemos. El acceso a la información complementaria de la Rendición de Cuentas es la arista más débil del proceso de estudio y lo que amenaza con una contabilidad rechazada. Trascendió en horas pasadas que por esa discusión el peronismo analizó no dar quórum, decisión que habría sido revisada. También, una discusión entre un referente opositor y un alto funcionario municipal a la hora de solicitar expedientes para análisis. Los reclamos son por la falta de extractos bancarios, listado de acreedores, contribuyentes exentos, inventario y datos de personal. Tampoco habría precisiones sobre las denominadas "licitaciones abreviadas". El RAFAM tiene liberados solo dos módulos. "Hasta Stella abrió cinco en su último año", recordaba un edil anoche en diálogo con LAD. Desde otro bloque, aseguraron que en 2017 la información remitida por el Gobierno fue mayor. "Hemos retrocedido, y es un mal gesto a la comunidad", lamentó el concejal que charló con LAD. Ante a esta situación, el justicialismo habla de la imposibilidad de "cumplir con la responsabilidad de aprobar o desaprobar las cuentas como atribución indelegable" de los concejales y acusa al Ejecutivo de incumplir con la Ley Orgánica de las Municipalidad y con disposiciones del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC). Ha remitido cartas a funcionarios municipales -una de ellas al propio intendente- expresando su preocupación y malestar. De ser rechazada, el HTC, órgano provincial encargado de su aprobación judicial, dirigirá su estudio con especial énfasis hacia donde apunten los argumentos que impidieron su visto bueno, lo que echaría luz en aspectos que hoy parecen no tenerla.

La Rendición de Cuentas se vota mañana, pero no hay consenso sobre su aprobación

