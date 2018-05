La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 16/may/2018 Predio del ex Derby: por peligro de derrumbe, Defensa Civil trabajó en forma preventiva







Se restringió la zona ante la peligrosidad que representa para los vecinos la estructura edilicia totalmente deteriorada. Además, Obras Públicas realizará un informe técnico del lugar. Tras denuncias de vecinos, el Municipio actuó preventivamente en el predio del ex derby a fin de evitar un posible derrumbe dado las condiciones de las paredes y vigas del lugar. Así fue como personal de Defesa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, trabajó en el lugar aislando la zona con una cinta de peligro para evitar el ingreso de personas y advertir sobre su peligrosidad. Además, se solicitó a la Subsecretaría de Obras Públicas un informe técnico de la estructura que se encuentra muy deteriorada y presenta columnas y vigas rotas, con riesgo de derrumbe hacia la calle Laprida. En dicho lugar también se encontró una gran cantidad de residuos que favorecen la proliferación de roedores y mosquitos, que pueden afectar la salud de los habitantes.

