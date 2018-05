La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 16/may/2018 La vida en dos ruedas







Manolo Alba, es colombiano y lleva 29 mil kilómetros recorridos en su bicicleta. Ya transitó 6 países contando Argentina. El domingo llegó a Campana y hoy ya sigue su camino para cruzar la frontera con Paraguay. Su meta final es Brasil para poder decir: "hice 50 mil kilómetros pedaleando". Manolo Alba (53) hace siete años atrás tomó la decisión de marcharse de su ciudad natal Bogotá (Colombia) para emprender un viaje en bicicleta sin rumbo. Si hay algo que lo identifica es lo que dice la canción de Luis Fonsi "Corazón en la maleta". Un desamor fue la excusa de su partida, pero hoy eso ya es historia. Primero visitó Venezuela y volvió a Colombia. Ahí sumó 5600 kilómetros. Cuando vió su logro, quiso ir por más; a tal punto que se propuso como reto completar la friolera de 50 mil kilómetros arriba de las dos ruedas. Alba confiesa que se ha dado cuenta que la bicicleta es su pasión, y que disfruta cada kilómetro que recorre con ella. Al momento de llegar a Campana el pasado domingo por la tarde, llevaba casi 29 mil kilómetros completados a lo largo de seis países. Piensa en breve llegar a Misiones, cruzar la frontera con Paraguay y llegar a Brasil. "Estoy en esta aventura feliz y orgulloso, nunca me hago llevar. Me siento activo de forma espiritual y literalmente todo ha sido a pedal", expresa el colombiano, quien visitó en Campana el cuartel de bomberos y luego paró en un hotel cerca de la Estación de Trenes. En diálogo con La Auténtica Defensa, el pedalista muestra su particular bicicleta con la que se maneja por el territorio Sudamericano: tiene alarma, GPS, videocámara, luz, batería y espejos. Con orgullo nos cuenta que tiene una antiguedad de nueve años, y que se han hecho "inseparables". Reconoce que es muy metódico y le hace periódicas revisiones mecánicas para no quedarse varado en la ruta. NO TODAS SON ROSAS Esta maravillosa aventura tuvo también sus pormenores: Alba sufrió dos robos en Perú y otro en la provincia de Salta. En este último el daño fue tremendo, ya que le robaron recuerdos y fotos importantes. En Colombia quedaron sus tres hijas y una nieta y por momentos siente "una soledad tremenda", que amortigua hablando con la gente para llevar un registro de dónde está parado, y también para que el mundo sepa de él. Otra de las dificultades es económica, aunque reconoce que durante el recorrido encuentra gente que aporta fondos para su viaje. Como al pasar, deja claro que los precios en Argentina son bastante más caros que en otros países latinoamericanos; pero tampoco se preocupa demasiado, ya que poco necesita él para vivir. "Mi único patrocinador es el de arriba. Sobreviviré de alguna manera mientras Dios me siga enviando angelitos", dijo mientras montaba a su inseparable bicicleta.

