Julio N. Carreras

Quiera o no reconocer la dirigencia política, entendiéndose todos los sectores, nos encontramos con la economía del país en un estado continuador de las posiciones financieras estructuradas por los mismos actores económicos de los últimos 40 años, donde surgen día a día, intentos de soluciones "mágicas" que no demuestran, con fehacientes conocimientos y pruebas, la factibilidad de llegar a buen término con su aplicación. Hace ya algún tiempo, en la parte empresarial y en pequeñas y grandes economías, se comenzó a usar un término (disruptivo), que puede ser considerado como insolente e irrespetuoso, agresivo, de falta de consideración, pero que en definitiva implica una serie de actos que determina una innovación real y profunda en el manejo de determinadas situaciones que se encuentran en un callejón sin salida: caso de la economía en los Estados de Bienestar. Hay que considerar que no todo es malo en la constitución de las sociedades dentro de los Estados Paternalistas, pero en la aplicación, a algunos modelos vigentes como en el nuestro, se hace necesario realizarle una profunda innovación, que la adecúe a la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de las malas experiencias de los programas económicos importados aplicados, de las que surgen que cada Estado debe crear su propio programa, de acuerdo a su idiosincrasia, y no porque a otro país le sirvió, también puede servir aquí. Hoy la tesitura indica considerar que un sistema está perimido y ya no sirve o, por lo menos para que sirva, debe ser mejorado. Para volver a seguir cumpliendo su función, deben producirse cambios en su estructura económica, política y social. Para lograrlo se debe simplemente analizar cuáles fueron las circunstancias que nos pusieron en esta situación mirando el devenir de los hechos del pasado y no volver a cometer los mismos errores. Ahí puede entrar parte de lo considerado en la disrupción, romper con posiciones perimidas que nos hacen utilizar métodos económicos que no ayudan en nada nuestro crecimiento (impedir la entrada de capitales financieros golondrinas), dado que su único fin es sangrar las arcas del país con intereses usurarios para luego escapar con sus ganancias sin que quede una nueva fuente de trabajo o un aporte real y genuino para nuestra economía. La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. Hasta ahora no se han visto búsquedas de nuevos métodos de progreso, mejorar algo que ya exista, ni dar solución a un problema, ni facilitar una actividad productiva. Como decía el economista estadounidense Milton Friedman, si se pusiera al Gobierno a cargo del desierto del Sahara, en 5 años habría una escasez de arena, y se pretendería hacer creer que el problema de la economía es la falta de ingresos y no de exceso de gastos. "Mucha gente quiere que el gobierno proteja a los consumidores. Un problema mucho más urgente es proteger a los consumidores del gobierno." Hay unas célebres palabras atribuidas a un pastor protestante llamado Martin Niemöller quien alguna vez escribió "Cuando los nazis vinieron por los comunistas, me quedé callado; yo no era comunista. Cuando encerraron a los socialdemócratas, permanecí en silencio; yo no era socialdemócrata. Cuando llegaron por los sindicalistas, no dije nada; yo no era sindicalista. Cuando vinieron por los judíos, No pronuncié palabra; yo no era judío. Cuando vinieron por mí, no quedaba nadie para decir algo". Estas palabras sirven para recordar que en las sociedades humanas nadie puede dejar de pensar en quien está a su lado. Toda la sociedad debe tener un mismo fin y marchar por un mismo camino. Todos son igualmente valiosos, pues todos son indispensables para vivir una economía donde cada uno ocupe su lugar y cumpla la función que le corresponde. ¿Si yo no me preocupo por alguien, quien se va a preocupar por mí?

Opinión:

¿Llegó el momento de terminar con el Estado paternalista o de bienestar?

Por Julio N. Carreras

