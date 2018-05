Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 16/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 16/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TENIS; GANÓ SCHWARTZMAN: El argentino Diego Schwartzman venció ayer por 6-4 y 6-1 al chileno Nicolás Jarry por la primera ronda del ATP Masters 1000 de Roma.- BOCA, OBLIGADO: Por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores recibe esta noche a Alianza Lima de Perú. CHACA ELIMINADO: Deportivo Maipú de Mendoza dio la sorpresa al eliminar a Chacarita tras ganarle 3-0 en Cuatral Có, provincia de Neuquén.- EUROPA LEAGUE: Esta tarde Atlético de Madrid, dirigido por "Cholo" Simeone, y Olympique de Marsella disputarán la final.- PLAYOFFS LIGA NACIONAL: El domingo se definieron cuatro series de Octavos de Final con cuatro victorias como visitante en los cuartos juegos.- BOCA, OBLIGADO Por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América, Boca Juniors recibe esta noche desde las 21.45 horas a Alianza Lima de Perú. El Xeneize necesita de una combinación de resultados para conseguir su pase a la próxima ronda. Sus posibilidades son las siguientes: -Si gana, necesita que Junior de Barranquilla no gane en su visita a Palmeiras de Brasil (juegan a la misma hora). -Si empata, deberá esperar que Junior pierda. -Y si pierde, ya no tendrá chances y quedará eliminado de la Copa Libertadores CHACA ELIMINADO En un encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, Deportivo Maipú de Mendoza dio la sorpresa al eliminar a Chacarita tras ganarle 3-0 en Cuatral Có, provincia de Neuquén. De esta manera, el equipo que participa del Federal A es el segundo clasificado a la segunda vuelta, dado que anteriormente también lo había conseguido también Argentinos Juniors (derrotó 2-1 a Independiente de Chivilcoy) Por este mismo certamen, hoy jugará Tigre vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (16 horas); mientras que mañana lo harán: Unión de Santa Fe vs Juventud Unida de Gualeguaychú (17.00) y Racing Club vs Sarmiento de Resistencia (21.10). En tanto, el viernes será el turno de Defensa y Justicia vs Mitre de Santiago del Estero (16.00), Vélez Sarsfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero (18.10) y Newells vs Deportivo Rincón de Neuquén (21.10). EUROPA LEAGUE Esta tarde, desde las 16.05 hora argentina, Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone, y Olympique de Marsella disputarán en Lyon (Francia) la final de la Europa League, la segunda Copa Europea en importancia por detrás de la Champions League. PLAYOFFS LIGA NACIONAL El domingo se definieron cuatro series de Octavos de Final con cuatro victorias como visitante en los cuartos juegos: San Lorenzo eliminó a Peñarol de Mar del Plata al ganarle 107 a 90; Quimsa de Santiago de Estero dejó en el camino a Estudiantes de Concordia al vencerlo 79-73; La Unión de Formosa sacó a Hispano de Río Gallegos al derrotarlo 86-84; y Gimnasia de Comodoro superó a Argentino de Junín tras imponerse 55-53. Así, ya hay dos llaves de Cuartos de Final formadas: San Lorenzo (1º) vs Obras Sanitarias (8º) e Instituto (4º) vs Quimsa (5º). En tanto, Gimnasia espera por el resultado del quinto juego entre San Martín y Boca Juniors (los correntinos ganaron 75-74 en La Bombonerita y estiraron la serie); mientras que La Unión aguarda por el vencedor de Olímpico de La Banda y Atenas de Córdoba (los santiagueños se impusieron 67-56 y forzaron el quinto juego). TENIS: GANÓ SCHWARTZMAN El argentino Diego Schwartzman venció ayer por 6-4 y 6-1 al chileno Nicolás Jarry por la primera ronda del ATP Masters 1000 de Roma. Hoy, por la segunda vuelta, "Peque" enfrentará al francés Benoit Paire, que en primera ronda derrotó a su compatriota Richard Gasquet por 6-4 y 6-4. En tanto, también hoy se producirá el debut de Juan Martín Del Potro en este certamen. El tandilense arranca en segunda ronda, instancia en la que se medirá con el griego Stefanos Tsitsipas, quien ayer dejó en el camino al croata Borna Coric (4-1 y abandono). Por otra parte, en el Challenger de Bordeaux (Francia), Guido Andreozzi superó 6-3 y 6-1 al francés Alexander Muller y ahora enfrentará al también local Jeremy Chardy, mientras que Carlos Berlocq perdió 7-6 y 6-3 con otro galo, Corentin Moutet.



