Rendición de Cuentas: la oposición analiza no dar quórum hoy en el HCD

Es porque entienden que el Gobierno ha escatimado información complementaria para el análisis de la contabilidad. Por el contrario, desde la gestión Abella afirman que se puso a disposición de los ediles opositores los datos solicitados. La sesión especial que tiene como misión votar esta tarde la Rendición de Cuentas municipal 2017 se encamina al fracaso: así se lo confirmaron ayer a La Auténtica Defensa referentes de los tres bloques opositores, que al cierre de esta edición analizaban seriamente no dar quórum y postergar la votación hasta que el Gobierno responda a sus exigencias de mayor información para el análisis. Integrantes de las bancadas del PJ-Unidad Ciudadana, UV Más Campana y Frente Renovador manifestaron este miércoles su rechazo a lo que -entienden- es un intento deliberado por parte de la gestión Abella de ocultar datos complementarios a la contabilidad del año pasado. De hecho, el peronismo y el vecinalismo denunciaron que ayer fueron "echados" de la Secretaria de Hacienda por su titular, Miguel Ibarra, cuando fueron a recabar mayor información. "Me tengo que ir a La Plata", habría sido la excusa del funcionario, de acuerdo a lo narrado por ediles de dos diferentes bloques a LAD. VERSIÓN OFICIAL Desde la Secretaria de Economía y Hacienda, destacaron que se puso a disposición de los ediles opositores la información que solicitaron y que está previsto que accedan acorde a lo que establece la ley provincial. Además de expedientes, órdenes de pago y saldos en cuentas bancarias, los ediles tuvieron acceso a los módulos del sistema RAFAM que prevé el Honorable Tribunal de Cuentas para el análisis de la rendición, aseguraron. "Tienen toda la información necesaria para debatir el proyecto, esperemos que dejen de lado las especulaciones y se sienten a debatir el proyecto", reclamaron desde el Ejecutivo. Remarcaron que el ejercicio 2017 cerró con superávit en el resultado económico financiero de más de $ 11 millones de pesos, con ingresos totales $ 1.663 millones de pesos. De ese total, $ 1.135 fueron de libre disponibilidad y $528 millones fueron fondos afectados. Los principales recursos de Libre Disponibilidad se recaudaron mediante la Tasa de Seguridad e Higiene (un 40%) y la Coparticipación provincial (32%). Por su parte, los principales ingresos afectados fueron los destinados a las obras de infraestructura de los diferentes barrios de la ciudad (45%) y los fondos afectados municipales 16% (Prevención, Salud y Educativo) y el fondo educativo provincial representó un 8%. Los gastos totales fueron de $1.716M de los cuales $ 1.145M fueron de Libre Disponibilidad y $571 M de fondos afectados. MALESTAR OPOSITOR El bloque PJ-Unidad Ciudadana envió una nota al intendente Abella señalando el "incumplimiento en la otorgación de información contable para analizar la rendición de cuentas del Municipio". Los ediles también denunciaron el hecho ante el Honorable Tribunal de Cuentas mediante una carta documento. Las declaraciones fueron realizadas por la presidente del bloque, Soledad Calle, quien agregó que "esta negativa por parte del Gobierno no sólo es en perjuicio de nuestra tarea como concejales, sino que estos funcionarios públicos les siguen ocultando información a los vecinos". "Datos valiosos para saber de qué manera se gasta el dinero de los campanenses, cuál es la situación económica financiera del Municipio, el endeudamiento y los compromisos asumidos que, en definitiva, luego pagamos todos" son los que faltan, según la edil "Y fundamentalmente, se ocultan dos años de asignación discrecional, a dedo y sin licitación, de más de 200 millones de pesos en obra pública", remarcó. Por su parte, el concejal Rubén Romano aseveró que "a contramano de lo que sucede en otros municipios, incluso macristas como Pilar, donde las políticas de gobierno abierto y open data son moneda corriente, sorprende el ocultamiento manifiesto de la información económica y financiera del municipio de Campana". Tanto el peronismo como la UV Más Campana estudiaban anoche la posibilidad de no presentarse a la sesión, lo que dilataría la votación de la contabilidad 2017 para los últimos días de mayo. En el plano político, esta coincidencia de acciones representa un nuevo acercamiento de ambos sectores opositores, divididos hasta hace poco en los debates de los proyectos claves que se presentaron durante el año.

EL CONCEJO DELIBERANTE ESTÁ LLAMADO A SESIONAR ESTA TARDE EN EL SALÓN BLANCO DEL PALACIO MUNICIPAL.





CONCEJALES DE CAMBIEMOS Y LA UV MÁS CAMPANA DURANTE LA REUNIÓN QUE MANTUVIERON DÍAS ATRÁS CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, MIGUEL IBARRA, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DE LA RENDICIÓN 2017.



Rendición de Cuentas: la oposición analiza no dar quórum hoy en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: