Desde el Ejecutivo evalúan la exención de tasas a comerciantes de la avenida Rocca

La medida se aplicaría de manera selectiva para aquellos que se podrían haber visto afectados por la obra de embellecimiento y remodelación. Dada a la obra de embellecimiento y remodelación de la avenida Rocca que el Municipio está llevando a cabo, el intendente Sebastián Abella indicó ayer que se está evaluando la exención de tasas e impuestos a los comerciantes de dicha arteria. "Somos un gobierno muy sensible a estos temas que busca acompañar a los contribuyentes que se ven afectados por una obra o temporal. Por tal motivo estamos evaluando la posibilidad de eximirlos durante el período de la obra", indicó Abella en contacto con la prensa local No obstante esto, el jefe comunal sostuvo: "Hay que ser lógicos para implementar esta medida, no es fácil. No es lo mismo un comerciante ubicado entre 25 de Mayo y Becerra que todavía no tuvo molestias, que los que están ubicados entre Dellepiane y Luis Costa que fueron los más afectados por los trabajos". Luego, el Intendente agregó: "Esta obra es un beneficio para los comerciantes, porque cuando finalice, sus ingresos van a multiplicarse, porque se convertirá en un paseo de compras mucho más bello para el esparcimiento de las familias campanenses". EL RECLAMO Ayer, la Cámara Unión del Comercio e Industria (CUCEI) de Campana hizo pública la nota que le presentó al Intendente Abella en septiembre de 2017 para solicitar la exención de la Tasa de Seguridad e Higiene, de la Tasa de Publicidad y el impuesto de alumbrado, barrio y limpieza a comercios "durante el período correspondiente a la remodelación de la avenida Rocca". En esa nota, desde la CUCEI se advertía que "los comerciantes de la Rocca se verían perjudicados por ese tiempo" y que socios y comerciantes le habían manifestado a la institución "su preocupación por este tema, ya que sus ventas disminuirían y eso crearía dificultades en el pago de sus obligaciones con el Municipio". Esta preocupación de la CUCEI también fue recogida por los bloques del Concejo Deliberante, lo que motivó la presentación de un proyecto de ordenanza de eximición de tasas de parte del bloque de la UV Más Campana. "Los comerciantes de la Av. Rocca, están siendo perjudicados económicamente por la falta de cumplimiento de los plazos estipulados y porque la obra demorada impide el normal desenvolvimiento de los peatones como del tránsito vehicular en la zona comercial más importante de nuestra ciudad", explicaron desde la UV Más Campana. Esa propuesta, según detallaron, apunta a "la exención de todas las tasas comerciales durante el año 2018 a quienes sean propietarios o alquilen locales frentistas en la Av. Rocca".

Abella destacó que se analizara cada caso de acuerdo al avance de la obra. NO SE ESTUDIA INSTALAR UNA PLANTA DE TERMOVALORIZACIÓN EN NUESTRA CIUDAD Así lo aclararon desde el Ejecutivo Municipal. Luego de algunas versiones periodísticas que circularon en diferentes medios y que fueron recogidas por el bloque de la UV Más Campana respecto a la posible radicación de una planta de incineración de residuos domiciliarios en Campana, desde el Ejecutivo municipal aclararon que no existe ningún proyecto de instalación de una planta de termovalorización en Campana. "Sabemos que la información circuló a través de algunos medios y luego fue tomada intencionalmente por algunos sectores a nivel local", señalaron, al tiempo que insistieron en que al momento no está en análisis proyecto alguno de ese tipo.

