Será en el marco de la presentación del sistema de emergencias SAME, que pronto comenzará a funcionar en Campana. El encuentro está previsto para las 8.15. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegará este viernes a Campana para presentar, junto al intendente Sebastián Abella, el sistema de emergencias SAME Provincia. El encuentro, que es abierto a la comunidad, se desarrollará en el Salón La Finca (9 de Julio 820) a las 8:15 de la mañana. La idea es que las autoridades conversen en forma directa con los vecinos sobre el funcionamiento del Sistema de Atención Médica de Emergencias que estará operativo en muy poco tiempo en la ciudad.

Abella y Rodríguez Larreta conversarán de manera abierta con los vecinos.

Mañana, Abella y Larreta conversarán con los vecinos

