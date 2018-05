TODO LISTO PARA EL REDUCIDO Con la disputa de la última fecha, quedó todo definido en la Primera D. Ya se sabía que Victoriano Arenas era el campeón y dueño del ascenso directo a la Primera C, mientras que ayer se confirmó el descenso de Claypole, que quedó condenado por el empate de Real Pilar ante Atlético Lugano. La otra situación que se definió ayer fue los cruces de la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Finalmente, Argentino de Merlo se quedó con el segundo puesto tras vencer 2-1 a Centro Español y así se medirá con Central Ballester, que terminó en la novena posición y de muy mala manera el campeonato (apenas tres victorias en las últimas doce fechas). En tanto, la tercera ubicación fue para Lamadrid. Por ello tendrá como rival a Juventud Unida, que tras una gran segunda rueda terminó en la 7ª colocación. Los otros dos cruces serán: Liniers vs Argentino de Rosario y Atlas (que ganó sus últimos seis compromisos) vs Centro Español. Los resultados de la 30ª fecha de la Primera D fueron los siguientes: Yupanqui 1-2 Lamadrid; Deportivo Paraguayo 3-0 Central Ballester; Puerto Nuevo 0-1 Claypole; Muñiz 0-5 Atlas; Argentino de Merlo 2-1 Centro Español; Atlético Lugano 1-1 Real Pilar; Victoriano Arenas 1-2 Argentino de Rosario; y Juventud Unida 0-2 Liniers. El Portuario cayó 1-0 como local ante Claypole y ni siquiera pudo sumar en su último partido de la campaña. Así, cerró el campeonato con diez partidos sin victorias. El Tamberto, en tanto, perdió la categoría a pesar de la victoria. Luego de haber sido postergado en dos oportunidades, ayer finalmente pudo disputarse la última fecha de la Primera D. Así, Puerto Nuevo recibió a Claypole en el estadio Carlos Vallejos, donde cerró la temporada con otra derrota y, así, con una racha de diez encuentros sin poder ganar. Para recibir al Tambero (obligado a ganar para tratar de evitar la "desafiliación"), la dupla técnica Medina-Pereyra realizó algunas modificaciones con respecto a la formación utilizada en la derrota ante Atlas. Con un dibujo táctico diferente (4-4-2), el Auriazul salió a la cancha con las vueltas de Raúl Colombo, Nicolás Rodríguez, Eliseo Aguirre y Alex Curto a la titularidad. Y quien acompañó a Curto en el frente de ataque fue Tadeo MacIntyre. El desarrollo del partido fue parejo, sin un claro dominador. Así, tanto Puerto Nuevo como Claypole tuvieron sus chances para convertir. La más clara del primer tiempo fue para la visita, a los 14 minutos, cuando Nerio Villarreal quedó mano a mano con Ponce de León. Sin embargo, el delantero sacó un tiro desviado que se fue lejos del palo. Cinco minutos después, Puerto Nuevo tuvo su chance: en el rebote de una pelota parada, Colombo recibió el balón en la medialuna y luego de dejarla picar una vez, sacó un potente remate que dio en el palo y se fue. Y antes de que finalice el primer tiempo, el conjunto campanense tuvo otra oportunidad más a los 31, cuando MacIntyre apareció en velocidad por izquierda y superó al marcador central, aunque su disparo fue perfectamente controlado por el arquero rival sin dar rebote. En los primeros momentos de la segunda mitad, Claypole, obligado por su situación, salió decidido en busca de la victoria y tuvo algunas chances claras. A los 40 segundos, Patricio Sosnowski remató desde afuera del área y el balón pasó muy cerca del palo izquierdo de Ponce de León. En tanto, ocho minutos más tarde, desde la derecha, Salaberry entró al área en soledad y cruzó un remate que se fue apenas afuera. A los 17 minutos llegó la acción que permitió el desnivel para Claypole. Luego de un largo envío, Villarreal recibió el balón dentro del área y en su intento de eludir a Joaquín Montiel, el defensor de Puerto Nuevo le cometió falta y el árbitro marcó el punto de penal. Gastón Aranda tomó el balón y ejecutó al palo derecho de Rodrigo Ponce de León, quien adivinó la intención, pero dio un rebote que le quedó servido al mismo Aranda, que no desperdició la segunda chance para poner en ventaja a su equipo. A partir de allí, Puerto Nuevo fue en busca del empate sin tener claridad. Incluso, la visita pudo haber ampliado el resultado en un mano a mano de Sosnowski que Ponce de León tapó para mantener con vida al Portuario. Sin embargo, a pesar de los cambios que intentó la dupla Medina-Pereyra (ingresaron Pablo y Orlando Sosa, además de Cristian Torres), Puerto Nuevo no pudo contar con una oportunidad clara para llegar al empate. Por eso, el triunfo fue de Claypole, que no pudo festejar porque para evitar la "desafiliación", además de ganar, debía esperar una derrota de Real Pilar. Y eso no sucedió, ya que el Monarca igualó 1-1 en su visita a Atlético Lugano y condenó definitivamente al Tambero, que a pesar de ganar sus últimos tres encuentros, no logró la permanencia. Por su parte, Puerto Nuevo finalizó el campeonato en la 13ª ubicación con 29 puntos, una sumatoria corta para lo que se pretendía inicialmente en el barrio Don Francisco, aunque, pensando en la próxima temporada, le deja al menos un margen de 14 puntos de distancia respecto a Yupanqui y de 12 respecto a Muñiz en los Promedios. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce de León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre, Franco Colliard; Tadeo MacIntyre y Alex Curto. SUPLENTES: Esteban Montesano, Rodrigo Alconada, Paulo Boumerá, Tomás Fumeau, Pablo Sosa, Cristian Torres, Orlando Sosa. DT: Hugo Medina y Carlos Pereyra. CLAYPOLE (1): Walter Romero; Leandro Badalovich, Cristian Ordoñez, Rodrigo Delgado, Andrés Celada; Ignacio Salaberry, Juan Cruz Rivero, Iván Boleggi, Patricio Sosnowski; Nerio Villarreal y Agustín Carrera. SUPLENTES: Ignacio Cravero, Facundo Paye, Axel López, Alfredo Gutiérrez, Sergio Aranda, Gastón Aranda, Marcos Yedro. DT: Roque Drago. GOLES: ST 17m Gastón Aranda (CLA) CAMBIOS: ST 16m P. Sosa x Aguirre (PN); Aranda x Delgado (CLA); 30m Torres x Rodríguez (PN); 36m O. Sosa x Montiel (PN); López x Salaberry (CLA) AMONESTADOS: Ramón, Colombo, Montiel (PN); Badalovich, Boleggi (CLA) EXPULSADOS: ST 41m Badalovich (CLA) CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Kevin Alegre.



CASI. EL DEFENSOR RAÚL COLOMBO TUVO LA MEJOR CHANCE DE PUERTO EN EL PT: SU REMATE DIO EN EL PALO.



Primera D:

Puerto Nuevo se despidió con otra derrota

