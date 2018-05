Internos carcelarios traducen Braille y donan lo producido a escuelas para ciegos

En el sector de talleres de la Unidad 41 Campana se desarrolla una destacada experiencia que une la capacitación en traducción al Braille y la solidaridad. El pasado viernes realizaron una donación a la Escuela 502 de nuestra ciudad. Internos de la Unidad 41 del complejo carcelario de nuestra ciudad realizan un taller tratamental que permite traducir al Braille obras de literatura, láminas y mapas, entre otros elementos didácticos que son donados a instituciones que trabajan con este material. Ocho internos integran este taller en donde de lunes a viernes se forman en el reconocido sistema que permite la lectura a ciegos y disminuidos visuales. La persona que los capacita es el interno Osvaldo, que a su vez aprendió el oficio de otro interno que ya egresó en libertad: con punzón y tablillas de madera producían distintos materiales educativos para donar a quienes lo necesitaran. La experiencia lleva casi 10 años y nació en el pabellón 9 de la mencionada unidad penitenciaria, cuando a los propios detenidos se les ocurrió emprender esta tarea solidaria. Le pusieron el nombre "Rayito de Sol" al taller y hoy se suman a esta labor otros oficios como el de costura y cotillón, para juntos reunir más elementos para donar. Entre los materiales que tradujeron al Braille ya se entregaron mapas de la República Argentina Constituciones Nacionales, láminas con el sistema digestivo, el sistema solar, abecedarios, obras clásicas de la literatura infantil como Caperucita Roja y otros cuentos. Inclusive un ejemplar de la Constitución Nacional fue premiado en un concurso provincial. Y el pasado viernes realizaron una donación a la Escuela Especial 502 de nuestra ciudad. El trabajo diario que desarrollan los internos en el espacio del taller se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente, ya que es una labor muy minuciosa y que requiere mucho compromiso de parte de todos los involucrados. Hoy tienen la posibilidad de utilizar una máquina Perkins, que oportunamente fue provista por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que les permite realizar mucho más rápidamente las traducciones, mientras uno dicta, otro escribe. Por "Rayito de Sol" pasaron muchos internos que aprendieron el oficio y actualmente ya se encuentran en libertad. "Estaría bueno poder enseñar esto que aprendimos acá cuando salgamos. Hasta podría ser una salida laboral", contó uno de los internos del taller. "Yo, haciendo esto, me siento bien porque hago bien a las personas", agregó Nicolás, otro de los participantes del taller de la Unidad 41. "Inclusive volver al penal una vez que obtenga mi libertad para poder seguir capacitando a más compañeros", remarcó. El Taller no solo dona a instituciones educativas, sino también a algunos casos particulares que necesitan de esta asistencia. "A una nena le donamos un cuento que se llama El Globo Azul y un abecedario adaptado porque era una familia que no podía comprárselo", explicaron.







Internos carcelarios traducen Braille y donan lo producido a escuelas para ciegos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: