Interpretar el acontecer político, basado en la Carta Natal de un país, obliga a contrastar ciertos acontecimientos de la realidad con los tránsitos planetarios, para definir las tendencias. Debido a la complejidad y variedad de temas que ocupan el acontecer de los países, sólo es posible tomar puntualmente unos pocos temas para su estudio. Por otra parte, debe acotarse el análisis a períodos limitados, que se diferencien entre si a modo de ciclos; siendo indispensable, en ese contexto, el cotejar los efectos planetarios en los acontecimientos del pasado, cuando se daban configuraciones similares, transformando así la interpretación en estadística, alejándose entonces de la adivinación. Marte y Júpiter El pasado 4 de marzo de 2018 el planeta Marte, transitando por la carta Natal de la República Argentina, abandona la segunda casa, misma que representa la seguridad económica desde el punto de vista individual, en un sentido autosustentable, pasando así a la tercera casa -que representa la palabra, el debate, la discusión, la vía pública, los medios y el aprendizaje-. A su vez, en el mismo acto Marte en tránsito conecta con Saturno natal en la quinta casa, que en un sentido económico representa la especulación o la toma de riesgo en las decisiones pero también la fatalidad en cuanto al riesgo en decisiones tomadas previamente, obligando a reformular objetivos. El 1º de marzo, cuatro días antes del evento astrológico mencionado, tenía lugar el discurso por la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, donde Mauricio Macri pidió que se debata el tema del aborto, "Vemos con agrado que el Congreso incluya este tema [del aborto] en su agenda. Y que se escuchen todas las voces", dijo; adelantándose así a lo que astrológicamente se estaría reafirmando varios días después con los tránsitos en la carta de la Argentina. Habiendo pasado Marte a la tercera casa, que representa los medios, el debate, y temas relacionados con la opinión publicada, el 9 de marzo de 2018 el planeta rojo hacía un trígono a Urano en la séptima casa natal, coincidiendo con la presentación, por parte de Elisa Carrió, de un proyecto que había presentado por primera vez hacía 22 años, sobre " igualdad entre varones y mujeres", desafiando indudablemente con esto a la opinión pública, fogoneando la inminente "etapa de mediatización del género" representada en buena parte por el paso de Marte por la tercera casa natal, dada la energía que impone el planeta con mayor simbología sexual masculina del horóscopo -siendo además el planeta de la batalla por antonomasia-. El mismo día la Ciudad de Buenos Aires imponía una restricción para circular, con opción de pago para salvarse de las mismas, tratándose también de un nuevo dilema para la opinión pública en el tema de la tercera casa, que es la circulación en la vía pública, y los medios de transporte. En el ámbito nacional el mismo día se publicó en La Nación una nota que anunciaba "Llegó a la Argentina el mayor grupo aéreo de África", siendo que un trígono de Marte a Urano -el regente de la aviación- representa perfectamente el hecho, que se hacía público entonces en los medios (tercera casa). Un día antes, había tenido lugar el conocido 8M, una manifestación masiva (casa 7 con Urano) en la vía pública (casa 3 con Marte transitando en trígono al Urano en 7), que básicamente representa una rebelión (Urano) contra el machismo cultural (Marte es el símbolo del macho desde la antigüedad), lo que llega a ser masivo debido a las redes sociales y los medios (nuevamente tercera casa y Urano conectados, este último en la séptima que es la sociedad en la carta natal de un país). Si bien el tema del aborto había resurgido masivamente el 19 de febrero de 2018, con una manifestación frente al Congreso de la Nación, mismo que astrológicamente fue "activado" por el paso (partil) de Marte en el eje nodal (nodos lunares) de la Carta Natal de la Argentina, ubicado en las casas 2 y 8 (ambas relacionadas con la naturaleza sexual vista desde el punto de vista individual y desde el acto compartido, respectivamente), representando además éstos nodos una reflexión interminable sobre la trascendencia, la culpa y el aprendizaje ante las circunstancias de vida o muerte, evidentemente el fenómeno astrológico indicado había iniciado una tendencia, arrojando un guante que luego sería recogido por el presidente, dando "luz verde" para su tratamiento en el parlamento, y confirmando la iniciativa días después durante la apertura de Sesiones, el 1º de marzo del corriente. Júpiter retrógrado El mismo 9 de marzo de 2018 tuvo lugar otro acontecimiento astrológico mucho más importante y trascendente, que se relaciona con la figura presidencial por un lado, y con la justicia en un sentido institucional por el otro; más específicamente el planeta Júpiter comenzaba ese día una retrogradación (fenómeno de aparente retroceso, cuando se lo observa desde la tierra), lo que amerita una interpretación con respecto a la popularidad presidencial, pero no sólo como figura individual sino manteniendo su influencia para con el país y su repercusión sobre la vida institucional del mismo, hecho que analizaremos más adelante como efectos de percepción sobre la economía argentina. La justicia como institución corre la misma suerte que la figura presidencial en este fenómeno astrológico, dado que Júpiter en su significado abarca no sólo la figura del líder sino también el mandato de justicia, como una facultad superior que es ejercida sobre los hombres. En tal sentido es que probablemente la justicia haya venido recayendo en su credibilidad como institución ante la opinión pública, lo que continuará hasta tanto el tránsito se revierta, pudiendo coincidir con cambios que se implementen en la realidad, lo que finalmente haría detener el deterioro de su imagen. Es conocido que las mediciones de la opinión pública vienen arrojando una baja en la popularidad de la figura presidencial, hecho que astrológicamente podría enmarcarse en el período de retrogradación de Júpiter, que comienza el 9 de marzo de 2018 y concluye el próximo 9 de julio de 2018, fecha en que el planeta volverá a su condición natural de avance directo, asegurando desde entonces una mejora -o vuelta a la normalidad- en cuanto a la percepción de la opinión pública sobre el primer mandatario argentino Mauricio Macri. Marte retrógrado El 27 de junio de 2018 el planeta Marte comenzará a retroceder en la cuarta casa de la Carta Natal de Argentina, proceso que concluirá dos meses después, el 26 de agosto de 2018. Su anterior retrogradación había tenido lugar en la segunda casa entre el 16 de abril y el 29 de junio de 2016, cuya principal manifestación en lo económico fue la presentación en el Congreso de la Ley de Blanqueo de Capitales que fue aprobada precisamente el 29 de junio de 2016. Este fenómeno por un lado puede retrotraer por un tiempo los contratos, las acciones concretas y anular decisiones anteriores, y por otro lado puede reducir la exposición mediática de lo que venía avanzando en tal sentido, como también mantener el avance de los temas tras bambalinas, pasando a concretarse entonces únicamente cuando el tránsito concluye su influencia inversa. También tiene un efecto de preparación o elaboración de proyectos, planes económicos o leyes, referidas especialmente a la propiedad privada, las tierras, los pueblos originarios, etc.; que serán finalmente aprobadas y/o implementados cuando el planeta termina su retrogradación. De modo que en el período 27-junio al 26-agosto del corriente año, podrá verse una merma en ciertos temas que venían ocupando el acontecer hasta el momento, mientras que se sumarán juicios con respecto a temas de corrupción, crecerá la demanda pública con respecto a la ley de extinción de dominio a corruptos y narcos, pero en caso de que dicha ley no fuera aplicable hasta ese momento será sancionada y podrá aplicarse al concluir el andar inverso del planeta, es decir que la concreción de estos temas sobrevendrán a finales de agosto o principios de septiembre de 2018. Urano oposición a Júpiter La denominada "corrida cambiaria", que inició a principios de mayo de 2018, se relaciona astrológicamente con Urano transitando en oposición a Júpiter natal (regente de la casa del dinero en la carta de la Argentina). Al momento de escribir este artículo, Mercurio se acercaba a Urano, haciendo un contacto "partil" el 14 de mayo, para alejarse rápidamente durante el denominado "martes negro". El planeta Urano suele sacudir lo establecido, creando incertidumbre, y exigiendo la toma de decisiones para sobrellevar el difícil momento. Pasado el susto, podrán verse cambios importantes, en parte acarreados por la situación embarazosa, que de otro modo no hubieran tenido lugar en la realidad. El tránsito de Urano a Júpiter concluye aproximadamente el 20 de junio, pero jamás pasa desapercibido; durante ese tiempo probablemente removerá muchos de los mitos, trabas, y complejos arraigados en la sociedad que impedían innovar o avanzar hacia nuevos horizontes, especialmente ligados a la búsqueda de mayor libertad e innovación, tal la naturaleza de ese planeta. Júpiter directo El planeta más benefactor del zodíaco retomará su avance directo el 10 de julio de 2018, pasando entonces a sanear todo lo que haya sido afectado durante su período de retroceso, aunque no se verán diferencias considerables hasta que el mismo no conecte concretamente con un planeta natal, cosa que sucederá recién a fines de agosto, y especialmente durante el mes de septiembre de 2018, cuando el pueblo argentino sentirá un explosión de patriotismo y comenzará a percibirse a si mismo como próspero, probablemente por un aparente florecimiento económico, que se percibirá ya no en las ideas o en la palabra de los gobernantes sino en la calle, en el comercio y la vida de la gente común o "de a pié", una percepción que podría denominarse "sana" durará hasta noviembre, cuando el planeta Marte en tránsito comenzará su paso sobre Saturno en la quinta casa, y Júpiter ingresará en la segunda, la casa del dinero, junto a Mercurio, propiciando excesos tanto de la ambición como también de la percepción que podrían llevar a tomar decisiones que meses más tarde, durante febrero o marzo de 2018, podrían tener consecuencias en la estabilidad monetaria ante las influencias externas. Aún así, las decisiones que anuncie el gobierno durante noviembre y diciembre podrían ser innovadoras y liberadoras para la productividad del país, siendo clave la forma en que se lleven adelante, dado que de su implementación dependerá no solo su éxito sino la influencia positiva o negativa durante la vulnerabilidad astral que se observa en la estabilidad monetaria durante febrero y marzo de 2019. Conclusión Acorde al título de este artículo, los cuatro meses de incertidumbre concluyen el próximo 9 de julio de 2018, luego habrá un mes de reacomodamiento hasta mediados de agosto 2018, y recién durante septiembre comenzará a verse una explosión de optimismo en la población, que favorecerá la vuelta a un "crecimiento económico" en el sentido estadístico, que recién será percibido por la población en los meses subsiguientes, concretamente hasta febrero de 2019, cuando será inminente la necesidad de un replanteo, en contraste con la nueva realidad.

10 de julio de 2018, Júpiter retoma el tránsito directo, mientras el Sol en la cúspide de la décima casa de la carta natal argentina y Mercurio sobre su Marte natal, marcan el inicio de una nueva etapa.



Astrología política:

Cuatro meses de incertidumbre, un mes de reacomodamiento y vuelta al crecimiento

Por Frederic Huranos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: