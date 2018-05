Macri sostuvo que se deben "acelerar" las medidas para reducir el déficit fiscal

El presidente dijo ayer que "no se puede gastar toda la vida más de lo que se tiene" y dejó abierta la puerta a más ajuste. Además, ratificó el acuerdo con el FMI e hizo una autocrítica: "Pusimos metas muy optimistas y mucha gente se irritó por eso". El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer que Argentina debe "acelerar" la reducción del gasto público porque "no se puede gastar toda la vida más de lo que se tiene". En una conferencia de prensa brindada en la Quinta de Olivos, Macri pidió hacer "algo positivo para fortalecer el crecimiento". "Lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente", señaló el presidente. De ese modo, evaluó que la Argentina debe "acelerar" el proceso para lograr la reducción. Además, resaltó que se dieron "siete trimestres consecutivos de crecimiento", lo cual analizó que "demuestra" que el país tiene "futuro". "Por mi personalidad, siempre he sido muy positivo y tal vez me puse metas muy ambiciosas para todos", apuntó. Y luego insistió: "Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó por eso". Según su entender, "lo que está pasando en el país en un hecho concreto y para que eso pueda fortalecerse, necesitamos sacar esta mochila". Macri también defendió las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el organismo internacional no pondrá condiciones para otorgar el préstamo, al tiempo que ratificó a su equipo económico tras la tensión y turbulencia en el mercado cambiario. "El FMI no habló de leyes laborales, jamás nos planteó un tipo de cambio ni se mete con nuestras legislaciones", explicó. Y añadió: "No hay agenda oculta. Saquemos esas cosas de la cabeza, acá nadie nos va a condicionar".

