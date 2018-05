La agrupación "Identidad por la Justicia Social" también realizó planteos sobre la transparencia municipal

P U B L I C



Desde Identidad por la Justicia Social, agrupación peronista que está llevando adelante un análisis del Boletín Oficial de nuestra ciudad, lanzaron nuevas críticas a la información publicada por el Municipio en la red SIBOM, donde actualmente el gobierno comunal plasma las Ordenanzas y Decretos luego de un acuerdo firmado con la Provincia. Esteban Ferraris, quien forma parte del grupo de Identidad que estudia los Boletines, explicó: "A medida que vamos analizando la escasa información que se brinda nos seguimos sorprendiendo. El Municipio emitió 1459 Decretos en el 2017. El último, el día 29 de Diciembre, pero solo hay publicados 235…es decir, solo conocemos el 16% de los decretos del ejecutivo; falta publicar el 84%". Por su parte, Joel Vallomy, miembro de Identidad y Vocal del PJ de Campana, expresó: "Faltan 1224 Decretos del 2017, no sabemos si es porque se les cayeron del pen drive, si fue porque juzgaron que era mucho trabajo escribirlos, o bien, porque no les gusta publicar información. Ni hablar de las Resoluciones del Ejecutivo, de esa parte del Boletín directamente no subieron nada en todo 2017, ni mucho menos en el 2018.". Ferraris continuó: "Incluso, se saltean decretos: por ejemplo, del decreto 625/17 saltan al 704/17, muchas veces tampoco siguen un orden numérico ni cronológico, por ejemplo, vemos publicado el día 17 de marzo el decreto 61 y el decreto 63 publicado el día 13 de marzo. Sumado a esto, la información se publica en cualquier fecha con demoras terribles, tengamos en cuenta que la Ley Orgánica de las Municipalidades es clara: el Boletín se debe publicar una vez al mes". Para finalizar, Vallomy agregó: "En 2018 lo poco publicado sigue la misma línea: Sigue faltando información. Y también se siguen salteando decretos. Ya le contamos de manera preliminar a nuestro bloque de Concejales lo que fuimos viendo, y le estaremos entregando un reporte a la brevedad. Como hemos remarcado en otros informes, además, la información de los pocos decretos que publican es escasa, por ejemplo: obras publicas donde no se menciona quien las realiza, ni por cuanto, ni en donde, en fin, se llega al límite del absurdo. No podemos naturalizar estas cosas: La información pública debe ser total y amplia".

JOEL VALLOMY Y ESTEBAN FERRARIS BRINDARON DETALLES DEL ANÁLISIS QUE REALIZÓ LA AGRUPACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL LOCAL.



La agrupación "Identidad por la Justicia Social" también realizó planteos sobre la transparencia municipal

