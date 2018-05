Será a las 18.30 horas en el Teatro Municipal Pedro Barbero. "Es un libro desnudo a todo tipo de sentimiento y no hay nada oculto", le contó a La Auténtica Defensa. En un evento de entrada libre y gratuita, Aníbal Fernández presentará este sábado a las 18.30 horas en el Teatro Municipal Pedro Barbero su libro titulado "Cautivo del río. Mis memorias y poemas". En diálogo con La Auténtica Defensa, Fernández detalló que siempre le gustó la literatura y que ha participado en Antologías, pero esta vez se animó a su primer libro. "Cuando abrí los ojos por primera vez me encuentro con el río y partir de que yo tuve noción de la vida, el río me cautivó", explica. El escritor nació en la isla y a los 17 años se estableció en la ciudad. "Toda aquella infancia está plasmada en el libro, desde los 5 años hasta los 60 que tengo cumplidos", remarca. Fernández es integrante de Campana Amanecer Literario desde 2007 y confiesa que la institución le "enseñó a crecer" y que por ellos está "totalmente agradecido". Además es profesor del Taller Municipal de Guitarra. El autor adelanta que en esta producción literaria "se va a encontrar algo diferente: no peor ni mejor, diferente". Y asegura: "Es mi biografía, un libro desnudo a todo tipo de sentimiento. No hay nada oculto".

Fernandez, Además, es profesor del Taller Municipal de Guitarra.



Este sábado, Aníbal Fernández presenta su libro "Cautivo del río. Mis memorias y poemas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: