Mañana se proyecta el documental "Sintiendo a Piazzolla" en la Escuela de Arte

GUILLERMO STAMPONI Licenciado en Música, con especialidad en Musicología (UCA), publicó los libros: Con un bandoneón entre las manos, Una semblanza de Daniel Binelli (2013), El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (2016) y, con Carmen García Muñoz, Juan Pedro Esnaola. Su obra Musical: Catálogo analítico-temático (2002) y Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 1946-2006 (2007). Ha colaborado en Camerata Bariloche: 30 años de música en el mundo, de Oleg Kotzarew (1998); en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, editado en Madrid; en Mercosur: Una historia común para la integración, compilado por Gregorio Recondo (2000); en Grobes Sängerlexikon (2003); y en Premios Konex: Quién es quién (2009). PABLO RHO Diseñador de Imagen y Sonido (UBA), Pablo Rho tiene una larga trayectoria en cine, televisión de aire, cable y documentales. Colaboró con la Asociación de Cronistas Cinematográficos, festivales de cine, cortometrajes y muestras internacionales. Docente de la UBA y colegios secundarios, recibió premios y menciones por trabajos documentales y experimentales, incluyendo una instancia de selección en el Festival de Cannes. Con la idea y guión de Guillermo Stamponi y bajo la dirección de Pablo Rho, se trata de un gran trabajo de investigación y presentación de material inédito de la figura del bandeonista. Este viernes 18 a las 19 horas se proyectará en la Escuela de Arte (esq. Arenales y Bertolini) se proyectará un material que vió la luz el año pasado, en el marco de los 25 años de la muerte del músico Astor Piazzolla, un documental dirigido por Pablo Rho, con idea y guión de Guillermo Stamponi. A través de testimonios de Daniel Piazzolla, Laura Escalada, Horacio Ferrer, Daniel Binelli, Guillermo Bermúdez y Víctor Oliveros; la película aborda su obra y su proyección. Cuenta con registros históricos del propio Astor, más la participación del recientemente fallecido Lito Cruz; secuencias de danza a cargo de Fernanda Ganz y la música de Daniel Binelli (bandoneón), Olga Pinchuk (violín) y el propio Guillermo Stamponi (piano). "Sintiendo a Piazzolla" es un documental que trata sobre la melancolía en la música del compositor argentino de mayor difusión internacional, abordando su personalidad y vinculando determinados episodios de su vida con algunas de sus obras. Basado en un original enfoque, contribuye a comprender cómo y por qué su obra musicaliza tan cabalmente la melancolía de Buenos Aires. Es un material poco conocido y sumerge al espectador en valores, relatos y metáforas que nos acercan al maestro; no por medio de una mera recreación biográfica, sino a través de la profundidad de su música, capaz de emocionar al mundo entero. Por su valor cultural y originalidad, "Sintiendo a Piazzola" ha sido seleccionada por la Cancillería Argentina para promocionar la cultura nacional por el mundo. El film se ha proyectado en más de 20 países con excelente repercusión. ASTOR PIAZZOLLA Nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata y cuatro años después se radicó con su familia en Nueva York. A los ocho su papá le regaló su primer bandoneón. En 1933 conoció a Gardel en "la gran manzana", quien lo adoptó como guía de la ciudad y le dio un breve papel en la película "El día que me quieras". A los 18 volvió a Buenos Aires y poco después se sumó a la orquesta de Aníbal Troilo, de quien sería amigo, discípulo y arreglador. En 1944 dirigió la orquesta de Francisco Fiorentino y en 1946 formó su propia típica. Lejos de la repercusión esperada, Piazzolla empieza a imaginarse como un músico clásico. Con esa intención viaja a Francia para tomar clases con la prestigiosa pedagoga Nadia Boulanger. El encuentro lo decide a poner todas sus energías en desarrollar su visión del tango. A su regreso a Buenos Aires forma el mítico "Octeto Buenos Aires" y comienza un camino personalísimo y sin retorno. En 1960 consolida su primer quinteto, por aquel entonces llamado "Nuevo Tango". Lo acompañaban Jaime Gosis (piano), Simón Bajour (violín), Kicho Díaz (contrabajo) y Horacio Malvicino (guitarra eléctrica). En 1969 presenta "Balada para un loco", con textos de Horacio Ferrer y la voz de Amelita Baltar. Todavía hoy es una de las composiciones más populares. En la primera parte de los ´70 establece su base de operaciones en Italia y junto con músicos de ese país graba diversos discos. El más determinante fue Libertango (1974). Ese mismo año también registró Reunión Cumbre, con Gerry Mulligan. Conmovido por la muerte de Troilo, graba y le dedica Suite troileana (1975). En 1978 inauguró una nueva etapa en forma de quinteto. Lo acompañaban Fernando Suárez Paz (violín), Pablo Ziegler (piano), Horacio Malvicino (guitarra) y Héctor Console (bajo). En 1989 estrena su último grupo: el Sexteto Nuevo Tango, con Daniel Binelli en bandoneón y Gerardo Gandini en piano. El 4 de agosto de 1990 sufrió una trombosis cerebral en París. Murió el 4 de julio de 1992 en Buenos Aires. Su obra es interpretada por músicos de los más diversos géneros en todo el mundo.





[VIDEO] Este viernes: Se proyectará el documental "Sintiendo a Piazzola" en la Escuela de Arte. C.. https://t.co/Xtt5yYeaZt #Eventospúblicos — LAD.FM (@LADdigitalFM) 16 de mayo de 2018 #ALaComunidad Este viernes se proyecta el documental "Sintiendo a Piazzola" en la Escuela de Arte. Con la idea y guión de Guillermo Stamponi y bajo la dirección de Pablo Rho se trata de un gran trabajo de investigación con material inédito de la figura del bandeonista pic.twitter.com/In7J0SCV7Y — (@frandrioli) 15 de mayo de 2018

Mañana se proyecta el documental "Sintiendo a Piazzolla" en la Escuela de Arte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: