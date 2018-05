La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 17/may/2018 Semanario del Pescador:

Tras una llamada del amigo y guía de pesca referente en Villa Paranacito Gustavo Ramondegui invitándome a realizar un relevamiento de pesca sobre el río Uruguay, mi respuesta fue a qué hora nos encontramos, de esta forma y después de pasar por La Estación del Pescador por un par de bolsas de mojarras continuamos nuestro viaje a la hermosa Villa Paranacito capital nacional de la Paz y el Descanso. A nuestro arribo Gustavo ya nos esperaba con su cómoda Tracker 6,70 frente a prefectura desde donde partimos en busca de Leonardo Tripodi, propietario del complejo Altos de la Tinta quien oficia también de guía de pesca en la zona. En esta oportunidad también se sumó a la partida mi amigo Juan Pérez, de esta manera salimos por las tintas al río Uruguay encontrándonos con un río muy planchado cosa poco habitual, una vez con todos los equipos listos nos largamos al garete probando en una profundidad de no más de los dos metros derivando hacia la zona playa de juncales costa Argentina. En este inicio noté que el agua estaba todavía un poco turbia y que la temperatura de la misma a las ocho de la mañana promediaba los 17 grados, sin respuestas efectivas de piques en esta primer gareteada Leonardo nos llevó casi a la costa Uruguaya en una profundidad promedio de unos cinco metros y aquí encontré el primer pique efectivo de pejerrey a una distancia de unos setenta metros, clave firmemente y fue toda una explosión en el agua logrando así la primer captura 2018 en aguas Uruguayas, la que nos emocionó y motivó a todos pensando que de aquí el pique sería constante pero nada menos acertado. Nuevamente retornamos a la calma de nuestras líneas, casi terminando esta gareteada Leonardo logró la captura de otro ejemplar de pejerrey muy vigoroso y combativo, nuestra bajada al garete nos llevó a pasar por la zona de los 33 Orientales, puerto de Nueva Palmira y kilómetro cero del Río Uruguay ingresando así al Río de la Plata hasta la altura de las islas Juncal y Juncalito buscándolos sobre las dos costas y el veril sin más respuestas de pejerreyes, dándose ocasionales capturas de otras especies como la de bagres amarillos, lachas, chafalotes y doradillos, promediando el mediodía el agua llego a los 24 grados dando por nuestra parte terminada esta jornada promediando las 15:00 horas. En resumen hay que esperar a que se acomode el estado del agua y sus temperaturas las que todavía son muy altas para el pejerrey y hasta el momento podemos decir que no se justifica el viaje si bien la calidad del pescado es buena en cuanto a los tamaños no lo es la cantidad. En nuestro programa de TV Nº 723 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

